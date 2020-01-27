Yasak Elma son bölüm!

Yasak Elma son bölümü izlendi. Sevilerek takip edilen Yasak Elma'nın son bölümünde Ender ve Yıldız, Halit ile Leyla'nın peşine adam takıyor. Şahika Nadir'e Leyla ile Halit'in arasında yakınlaşma olduğunu söyleyince Nadir'e verilen bu büyük koz ile Halit'in tüm foyası ortaya çıkıyor.

YASAK ELMA 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız, Halit ile Leyla'nın birlikteliğini öğreniyor!

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.