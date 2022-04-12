YASAK ELMA 138.BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay Yıldız’ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan’ın bir açığını bulma peşindedir.

Doğan ise Yıldız’la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay’dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur.