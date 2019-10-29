Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde yer yerinde oynayacak. Şahika, Yiğit ile ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkarıyor. Yiğit'in Kaya ve Ender'in oğlu olduğunu söyleyen Şahika, Lila'nın da kocası olduğunu söylüyor. Yasak Elma 54. son bölüm ve 55. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

YASAK ELMA 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 54. SON BÖLÜM

Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır.

Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika’nın arkasındaki gücün peşine düşer.

Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız’dan yardım ister.

İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit’i ikileme düşürür.