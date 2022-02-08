Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yasak Elma 130. son bölüm tek parça izleme linki...

YASAK ELMA 130. BÖLÜM İZLE!

Yasak Elma 130. bölümü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolum/130

Çağatay Ender’in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz. Herkes için kilit isim olan Sami’nin oğlu Ekin’e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır. Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşmasına mani olamaz...