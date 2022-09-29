Sude'nin yarışma içerisinde yaptığı açıklamalar ise Mert ile 9 aydır birlikte olduğu yönündeydi. Bu süreyi duyan Nisa Bölükbaşı, 9 ay içerisinde Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğunu söylemişti. Tüm bu olanlara rağmen Sude Burcu ve Mert Öcal yarışmadan ayrıldıktan sonra ilişkilerini sosyal medyada duyurdu.