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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasak aşk cinayeti! 3 kişi tutuklandı

        Yasak aşk cinayeti! 3 kişi tutuklandı

        Kırıkkale'de karısıyla birlikte olduğunu düşündüğü 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 01:57 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:57
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        Yasak aşk cinayeti! 3 kişi tutuklandı
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        Kırıkkale'de karısıyla birlikte "yasak aşk" yaşadığını öne sürdüğü 25 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı ile cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı.

        Olay, 13 Şubat salı günü Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.E. isimli şahıs, karısı ile birlikte olduğunu öne sürdüğü Güven Mert Yıldırım'ı kavga esnasında bıçakladı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        25 yaşındaki Yıldırım'ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından E.E., R.E., M.E. ve R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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