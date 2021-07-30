İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle İstanbul'da 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasak olduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, alınan kararları paylaşarak, İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır ifadelerini kullandı. Bugün itibaren uygulanan yasağa Belgrad Ormanı'nda uyulmadığı görüldü. Yasaktan haberleri olmadığını belirterek, yetkililerin onları uyarmadığını söyleyen vatandaşlar Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'na girerek mangal yakıp semaverde çay yaptı. Belgrad Ormanı'nın çevresini dumanlar kapladı.
DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ, ATEŞİMİZİ DE İYİ SÖNDÜRDÜK
Ailesi ile Belgrad Ormanı'na gelen bir kişi Öğlen gibi geldik, içeri girerken de sorduk, bir engel yok dediler geldik. Tabii etrafta 13 ilde yangın var, oldukça dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ateşimizi de iyi söndürdük. Gelip yasak olduğunu söyleyen olmadı. Mangal yapmadık, bir semaver yaktık, onu da kömürü boşaltıp, semaverdeki suyu ve elimizdeki suları dökerek söndürdük dedi.
ŞU ANDA SEMAVER İLE ÇAY YAPIYORUZ
Belgrad Ormanı'ndaki bir başka kişi Biz girdik içerideyiz, hala içerideyiz. Semaver ile çay yapıyoruz şu anda, biz ateşimizi söndürüyoruz. Sularla söndürüp öyle gidiyoruz. O ateşi söndürmedikleri için ormanlar yanıyor. Bize içeride bir şey diyen olmadı diye konuştu.
SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDAN TEK TEK ÇIKARILDILAR
Sultangazi Kent Ormanı ve Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonrası polis ve zabıta ekipleri ormana gezmeye ve pikniğe gelen vatandaşları tek tek uyardı. Ormana gelenlerin çıkış yapması söylendi. Güvenlik görevlileri de orman girişlerini kapatarak yeni gelenleri içeri almadı.
PİKNİK ÖNEMLİ DEĞİL
Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Hasan Şaner, Haberimiz yoktu. Piknik için gelmiştik. Ülkenin durumu da ortada. Genel bir talimat geldiğini söylediler, anlık gelişen bir şey galiba. Bizim içeri girip girmememiz önemli değil. Piknik yapılıp yapılmaması çok da önemli değil şeklinde konuştu.
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