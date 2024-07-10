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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşadığı park mezarı oldu | Son dakika haberleri

        Kavga ettikten bir saat sonra cesedi bulundu, yaşadığı park mezarı oldu

        Antalya'da sabah saatlerinde bir kişi parkta hareketsiz halde bulundu. Parkın birçok noktasında kan izleri olması nedeniyle polis ekipleri inceleme başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:13
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        Yaşadığı park mezarı oldu
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        Antalya'da sabah saatlerinde bir şahıs ile kavga eden sokakta yaşayan şahsın olaydan bir saat sonra park içerisinde cansız bedeni bulundu. Parkın birçok noktasında kan izleri olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta didik didik delil aradı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve yaşamını parkta sürdürdüğü öğrenilen şahsın cesedi üzerinde inceleme yapan ekipler, vücudunun birçok noktasında darp izleri olması nedeniyle olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede şahsın cansız bedeninin bulunduğu noktaya 20 metre mesafede kan ve sürüklenme izi tespit edildi. Bunun üzerine olayın cinayet olabileceği şüphesini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri aynı şahsın bir saat önce parkın üst kısmında kimliği belirsiz bir kişi ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Kavganın başladığı noktada güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler görgü tanıklarının verdiği eşkâl doğrultusunda kavgaya karışan diğer şahsı bulmak için çalışma başlattı.

        PARKTA DİDİK DİDİK DELİL ARANDI

        Öte yandan parkın birçok noktasında şahsa ait eşyalar ve kan izleri olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta didik didik delil aradı. Sabah saatlerinde yaşanan kavgayı ayıran Kutay Büyükçınar, cesedi parka gelen yabancı bir turistin bularak kendilerine haber verdiğini belirterek, “Sabah 09.00-09.30 arasında tuvaletin temizliğini yapmak için gittim. Tuvalete girmek istedim ama içerde kavga vardı. Kavgayı ayırdık, sonra ikisi birlikte aşağı bölüme geçtiler. Sonrasını görmedim. Yabancı bir turist buldu cesedi” dedi.

        Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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