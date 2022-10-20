Yaşadığı barakada bıçaklanmış halde bulundu

İHA

İzmir'de tek başına yaşadığı barakada bıçaklanmış halde bulunan kişinin, kan kaybından öldüğü belirlendi Olay saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi Kilimcitepe Camii'nin karşısında bulunan bir barakada meydana geldi. Yol kenarına kurduğu barakada tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Avar (55), bir vatandaş tarafından hareketsiz halde bulundu.

KAN KAYBINDAN ÖLMÜŞ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Avar'ın bacağından bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Avar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER ARANIYOR Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri baraka ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından polis ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.