Yaşadığı baba acısını çocuklarına yaşatmamak için sigarayı bıraktı

Diyarbakır'da babasını akciğer kanserinden kaybeden 33 yaşındaki Abdulkadir Çaçan, duyduğu acıyı çocuklarına yaşatmamak için 18 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı.

Kentte yaşayan 3 çocuk babası Çaçan, uzun yıllar sigara kullanan ve akciğer kanserine yakalanan babasını 6 yıl önce kaybetti.

Babası için duyduğu üzüntüyle çok kez sigarayı bırakmaya karar veren Çaçan'ın girişimleri hep sonuçsuz kaldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 1,5 yıl önce temizlik personeli olarak görev yapmaya başlayan Çaçan, merkeze başvuranların gördükleri tedavi ve destekle sigarayı bırakmalarından etkilendi.

Merkezdeki poliklinik desteğinden yararlanarak yaklaşık 2 ay önce sigarayı bırakmayı başaran Çaçan, rahat nefes almaya başladı.

"Babam sigarayı bırakmamda en önemli etkendi"

Çaçan, AA muhabirine, 15 yaşında arkadaş ortamından etkilenerek sigara içmeye başladığını, bir heves uğruna başladığı sigaranın zamanla bağımlılığa dönüştüğünü söyledi.

Yıllardır günde ortalama 2,5 paket sigara içtiğini, sigara kokusundan dolayı çocuklarının kendisine rahatlıkla sarılamadığını anlatan Çaçan, çalışırken, hareket ederken zorlanmaya başladığını, yiyeceklerden tat alamamaya başladığını belirtti.

Çaçan, son dönemde sağlık sorunlarının artmaya başladığını dile getirerek, "Sigaranın akciğer kanserini tetiklediğini öğrendim. Babam sigarayı bırakmamda en önemli etkendi. Babam sigaradan dolayı akciğer kanseri oldu. Bir süre sonra da hayatını kaybetti. Babamın acısını yaşadım ve bu acıyı çocuklarıma yaşatmak istemedim çünkü bu, benim elimde olan bir şeydi. Onun için sigarayı bırakmaya karar verdim." dedi.

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Başlarda çok zorlandığını anlatan Çaçan, çalıştığı Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki sigara bırakma biriminden destek alarak sigarayı bırakanları gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çaçan, aldıkları destekle sigarayı bırakanların merkezden mutlu şekilde ayrıldıklarını görmekten de etkilendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Sigarayı bıraktığımda ilk 3 gün çok zorlandım. Sonraki süreçte daha kolay oldu. 3 hafta pek sorun yaşamadım. Hiç sigara içmemiş gibi devam ettim hayatıma. Şu anda daha rahat hareket edebiliyorum. Yiyeceklerden tat alabiliyorum."

"18 YIL ARADAN SONRA RAHAT NEFES ALIYORUM"

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Çaçan, çocuklarının da artık sigara kokusundan rahatsızlık duymadığını belirtti.