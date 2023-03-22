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Yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama

Denizli'de yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle 35 ilden 96 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 500 bin TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 kişi de tutuklandı

Giriş: 22.03.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama
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DHA

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak 35 ilden 96 kişiyi dolandıran 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, 96 kişiyi yaklaşık 500 bin TL dolandırdığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen Ahmet C.D., Ahmet Ç., Mehmet U. ve İbrahim Z., Denizli ve Aydın'da jandarma ekiplerince pazartesi günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 4 adet SİM kart, 2 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash disk ve 7 adet banka veya kredi kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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