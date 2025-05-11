Hibe ve kredi destek tutarlarının artırıldığı Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular yoğun ilgiyle devam ediyor. Kampanyaya katılmak için herhangi bir özel şart aranmazken, kentsel dönüşüm sürecine giren yapıların yenilenmesinden sonra geri ödemeler başlıyor. Devlet destekli bu modelde hem ev sahipleri hem de kiracılar için çeşitli finansman kolaylıkları sunuluyor. Peki, artırılan hibe ve kredi tutarları ne kadar oldu, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte Yarısı Bizden Kampanyası’na dair tüm güncel bilgiler…