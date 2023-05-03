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YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI 2023 | TOKİ Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl?

Yarısı Bizden kampanyası başvuruları devam ediyor! İşte Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları ve başvuru ekranı

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları ve başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. 26 Nisan'da başlayan Kentsel Dönüşüm başvuruları 29 Mayıs'ta sona erecek. En geç iki yılda teslim edilecek olan konutlar için başvuru yapacak olanlar TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları ve ödeme planını araştırıyor. İşte 2023 TOKİ Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden başvuru ekranı, başvuru şartları ve ödeme planı detayları...

Giriş: 03.05.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Yarısı Bizden kampanyası başvuruları 26 Nisan'da başladı ve 29 Mayıs'ta sona erecek. Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planına ilişkin merak edilen detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı. Öncelikle İstanbul'da başlatılacak ve dönüşüm kampanyası  7 bölgeye de yayılacak. İşte 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı, başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar..

  • YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvuruların 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

    Sürecin devamında bakanlık ekiplerinin binalarda ön inceleme yapacağını dile getiren Bakan Kurum şunları kaydetti;

    ''Bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler. Bu bina riskli mi, öncelikli mi diye ön rapor tutacaklar. Bina dönüşüme uygun mu diye bakılacak. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşüme başlatıyoruz bugün. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır bugün.''

    YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU DETAYLARI

  • YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    26 Nisan Çarşamba günü başlayan Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvuruları 29 Mayıs'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

    YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • YARISI BİZDEN KAMPANYASI HAYATA GEÇİRİLDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kampanyanın detaylarını açıkladı. 

  • BAKAN KURUM KAMPANYA DETAYLARINI AÇIKLADI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında yapılacak konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağını söyledi.

  • "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası

    Kampanyamızın adı "Yarısı Bizden." 26 Nisan'da e-Devlet üzerinden bütün mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilecekler. 29 Mayıs tarihine kadar. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşüme başlatıyoruz bugün. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır bugün.

    "Dönüşüme girecek konutlarımız 200 bini aşarsa kura çekeceğiz"

     

    Diyeceğiz ki vatandaşımıza, evet sizin binanızın tespitini yaptık. Binanın 3'te iki çoğunluğu dönüşüme girmek istiyor, rezerv alandan veya yerinden hangisini istiyorsanız bize başvuru yapacaksınız. Öncelikle yerindekine odaklanacağız, ön görüşme, ön protokoller yapacağız. Dönüşüme girecek konutlarımız 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız da o görüşmede yerinde istiyorlarsa yerinde, yerindeki değerini düşeceğiz, kalan bir tutar varsa onun da yarısını devletimiz karşılayacak, eğer bir tutar varsa da onu da ister 10 yılda TÜFE'ye endeksli veya memur maaş katsayısı, hangisi düşükse onu alacağız. İsterse 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp vatandaşımız borcunu ödeyebilecek.

  • "Maliyetinin yarısını devletimiz karşılayacak"

    2+1 konutlarımızın maliyetinin 1,5 milyon olduğunu görüyoruz. Maliyetinin yarısını, yani 750 bin lirasını devletimiz karşılayacak, vatandaşımız burada 75 bin lira peşin ödeyecek, kalan tutarını başlangıç taksiti 5625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımız maliyeti 1 milyon 800 bin lira. Yarısını, 900 bin lirasını devletimiz karşılıyor. 900 bin lirayı da vatandaşımız yine 10 yılda ödediğinde 6 bin 750 lira başlangıç taksitiyle bu dönüşüme dahil olabilecek.

    "Evinizi en geç 2 yıl içerisinde size teslim edeceğiz"

    Vatandaşımız buraya girdi, kuramızı çektik, anlaştık. Bir sözleşme yapacağız. Evinizi en geç 2 yıl içerisinde size teslim edeceğiz diyeceğiz. 1 yılda bitenler, 16 ayda bitenler olacak. 2 yıl içinde biz vatandaşlarımıza 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapacağız. Aylık da 5 bin 250 lira taksitle kira yardımı yapacağız.

    "Gönüllü ve yerinde dönüşüm bu noktada önemli"

    Onu da artık 6 ayda bir bakıyoruz, artış söz konusuysa biz de vatandaşımıza desteklerimizi artırarak devam ediyoruz. Gönüllü yapmak zorundayız. İnsanları evinden barkından zorla alıkoyamayız. Dolayısıyla gönüllü ve yerinde dönüşüm bu noktada önemli. Yıkımla ilgili aslında oradaki oturan herhangi kardeşimiz binanın risk durumuna ilişkin analiz isteyebilir. Bina ilgili bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlarca gelip incelenir, eğer bina riskliyse de o bina en geç 1 ay içerisinde yıkımı gerçekleştirilir. Bu binanın risk analizini ve raporunu yapmak kaydıyla.

    Biz ön inceleme yapacağız. Orada 3'te 2 çoğunluk ciddi bir çoğunluk. O çoğunluğun daha bir altında hocalarımızla, bilim insanlarımızla çalışıyoruz. Bu kampanya dahilinde başvuru yapan vatandaşımızın binasını inceleyeceğiz, ön etüdünü yapacağız. En geç 6 ay içinde bu şartlarda dönüşmek istiyorsanız 3'te 2 çoğunlukla bize gelin diyeceğiz. Biz bu açıklamış olduğumuz kampanyasını TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Gerekirse tek tek apartman yapacağız.

    200 bin yerinde yapılacak konutla ilgili her daire başına 750 bin lira diyoruz ama işte o geri kalan tutarın ödeme şekli, TÜFE'ye endeksli veya memur maaş artış katsayısı endeksli olması aslında yüzde 50'nin de üzerinde bir destek.

  • "İstanbul'umuzu geleceğe taşıyacağımız bir proje olacak"

    İstanbulumuzda, insanlarımızın talepleri doğrultusundaki ihtiyaçlar giderilecek, çocuklarımıza yeni yeşil alanlar kazandırılacak. Bu gerçekten 100 yılın dönüşümü diyeceğimiz, İstanbul'umuzu, kültürüyle, sanatıyla, o kadim değerleriyle, miraslarıyla inşallah geleceğe taşıyacağımız bir proje olacak.

    İlk defa ev sahibi olacak vatandaşlarımız için zaten sosyal konut yapıyoruz, onları yapmaya devam edeceğiz. Şu an 1 milyon 200 bin rakamına geldik. En son Cumhuriyet Tarihi'nin En Büyük Sosyal Konut Projesi'ne 5 milyon başvuru oldu. Başvurular çerçevesinde talebe göre yeni sosyal konutlarımızı da yapmaya devam edeceğiz.

    "İşinize odaklanırsanız her sorunu çözersiniz"

     

    Siz dertli olursanız he sorun çözülüyor. Yeter ki dertlenin, onu çözmek için de bir uğraş sarf edin. Devletimiz güçlü. Yatırımcı güven ister. Bir fabrika açacaksa eğer ülkede istikrar ister. İstikrarı da 21 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız hemen her alanda devrim niteliğindeki projelerle gösterdi. Dolayısıyla eğer o istikrar olursa sizin malınız da para ediyor. Biz güçlü bir devletiz. Biz şu an 106 bin konutun şantiyesini 2 buçuk ayda başlattık. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Salgın süreciydi, tüm dünya enflasyon sorunuyla uğraşıyordu. Biz konutlarımız bitirip teslim ettik. Dolayısıyla bu anlayışla siz motive olursanız, işinize odaklanırsanız her sorunu çözersiniz.

  • "200 binin üzerinde bir başvuru olacağını düşünüyorum"

    Projemiz 200 bin konutluk yerinde dönüşüm projesi, rezervde 100 bin konut olarak başlatıyoruz, 300 bin konut. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu iradeyi ortaya koyarak gerçekleştirmek. 200 bin yerinde dönüşüme talep toplayacağız. Vatandaşlarımızdan başvuruları alacağız. 200 binden fazla başvuru olursa kura sistemi. Ben 200 binin üzerinde bir başvuru olacağını düşünüyorum, olması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten tarihi bir kampanya. Bu vizyonu ortaya koyan Cumhurbaşkanımızdır. Sizin de anlattığınız gibi 94'te o kısıtlı imkanlarla tarihe baktığınızda da hala efsane belediye başkanıdır. Aynı anlayışla çalışacağız.

    "Ülkemizin 81 iline bu projeyi yayacağız"

    İstanbul'un güvenliği, deprem riskini bertaraf edilmesi ülkemiz adına önemli. Burada İstanbul'dan başlayacağız sonra da ülkemizin 81 iline bu projeyi yayacağız.

  • "Etap etap sosyal konutun bir benzerini de burada yapacağız"

    Şimdi biz tutamayacağımız vaatleri hiçbir zaman vermedik. Hep tutacağımız tarafta durduk. Üretmekten, çalışmaktan da hiçbir zaman geri durmadık. Bu manada bu ilk etabımız. Daha sonra etap etap sosyal konutun bir benzerini de burada yapacağız. Mesela 250 bin sosyal konut açıkladık. Bir taraftan sosyal konut yapacağız, diğer taraftan da dönüşümle birlikte ama yerinde ama rezerv alanında dönüşüm konutlarını yapacağız. Böylelikle yapı stokumuzu yenilemiş olacağız, yeşil alanlarımızı artırmış olacağız.

    150'yi aşkın bilim insanımız, hepsi de kendi alanında en iyiler. Zeminle ilgili, statikle ilgili, yeni teknolojilerle alakalı, çevresel etkilerle alakalı, mikro bölgelerle ilgili, zemin iyileştirmeyle alakalı hepsi kendi alanında en iyi hocalarımız. Onların görüşleri ve fikirleri doğrultusunda ülkemizi olası risklere karşı da hem öncesinde erken tedbir alabilmek hem afetin öncesi hem afet esnası hem afet sonrasında koordinasyonlu bir şekilde daha hızlı ve verimli şekilde çalışabilmek adına ve bu risklerden ülkemizi korumak adına ilgili tüm kuruluşlarımızla birlikte bir çalışsam yürütüyoruz. Oradaki veriler çok kıymetli. Yeni yapılacak binalardaki deprem yönetmeliğinden tutun yeni teknolojileri de uygulayacağımız tüm çalışmalarda kuruluşlarımız hocalarımızla iç içe çalışıyor. Önümüzdeki süreci hesaplamak zorundasınız. Bu anlayışla yapıyoruz, yapacağız.

    Kiralık konutlar

     

    Talep doğrultusunda arzı artırırsanız dengelersiniz. TOKİ burada o kadar önemli. Sosyal konut üretiyoruz hem deprem riskini bertaraf etmek için hem de vatandaşlarımızın ev alması için. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. Niye 250 bin çıktık? Aslında 250 bin çıkarak piyasadaki talebi karşılamak üzere. İlk evini alacaklara kredi imkanı tanıdık, dolayısıyla bunların hepsi arzı artırmaya yönelik çalışmalar. Orada bir düzenleme daha yaptık. 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli, inşallah 7'nci aydan sonra onu uzatacağız. Piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşımızı koruyacağız.

  • KAMPANYA İSTANBUL İLE BAŞLIYOR!

    Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyasının, İstanbul'dan başlatacaklayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

    "Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüte yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır.

    Kampanyayı, İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1 buçuk milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız.

    Çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbul'umuza, hayırlı olmasını diliyorum"

  • "2 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK"

    'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı  Murat  Kurum, "Sadece bugün 10,5 milyar liralık 6 bin 500 konutun inşası ve teslimi yapılmıştır. Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız.

    Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0, 79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek.

    2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımızın maliyeti 1 milyon 800 bin TL. Yine yarısını devletimiz karşılıyor." ifadelerini kullandı.

  • "10 BİN 500 TL TAŞINMA YARDIMI YAPACAĞIZ"

    Kira ve taşınma yardımı imkanlarının da sunulacağının altını çizen Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

    Yine 10 yıl vadede 6 bin 750 TL ile bu dönüşüme tabi olacak. En geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. 1 yıl bitenler de olacak. 2 yıl içerisinde bitenler de olacak. 10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız. 5 bin 250 TL de kira yardımımı yapacağız. Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimiz artırırız.

  • KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KAMPANYASI PEŞİNAT TUTARI VE VADE SAYISI AÇIKLANDI!

    100 m² 2+1 daire için 750 bin TL devletten, kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

  • 10 YIL VADE UYGULANACAK

    Kampanya kapsamında 120 m² 3+1 daire için ise 900 bin TL devletten, kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

  • DETAYLAR 5 ADIMDA SIRALANDI

    Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı. İşte Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri...

  • ADIM 1; Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

    ADIM 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

  • ADIM 3; Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

    ADIM 4; Ruhsat alma süreci başlayacak.

    ADIM 5; Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

  • 20 SORUDA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilenleri 20 soruda yanıtladı.

  • Soru: Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

    - İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

    Soru: Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak?

    - Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.

  • Soru: Başvuruda ücret ödenecek mi?

    - Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

    Soru: Başvuru tarihleri ne zaman?

    - Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

  • Soru: Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

    - Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.

    Soru: Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

    - Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.

  • Soru: Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

    - 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.

  • Soru: Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

    - 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.

  • Soru: Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

    - Yapabilir.

    Soru: Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

    - Yapabilir.

  • Soru: Konutlar nasıl inşa edilecek?

    - Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

    Soru: Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

    - Yapılacak.

  • Soru: Başvuruda gelir şartı olacak mı?

    - Olmayacak.

    Soru: Anlaşma tarihinden sonra bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

    - Bina boşaldıktan sonra en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

  • Soru: Daha önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

    - Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.

  • Soru: Yeni bina kaç katlı olacak?

    - Dönüşüm kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek.

  • Soru: Kapalı otopark yapılacak mı?

    - Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

  • Soru: Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

    - Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak.

  • Soru: Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

    - Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.

  • Soru: Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurusu gerekiyor?

    - Başvuruyu sadece malikler yapabilecek.

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