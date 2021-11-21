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Yarış kaza getirdi! Ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da başka bir araçla yarış yaptığı iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

21.11.2021 - 02:18 | Güncelleme: ABONE OL
Yarış kaza getirdi! Son dakika: Ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
İHA

Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Caddesi’nden Sanayi istikametine seyir halinde olan İlhan Emirhan S. (18) idaresindeki 38 AZ 344 plakalı Opel marka otomobil, başka bir araç ile yarış yapmaya başladı.

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki iki yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı’nın (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü İlhan Emirhan S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden iki gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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