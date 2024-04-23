'Yarınları Duymak' Borusan Contemporary'de

Borusan Contemporary 2023-2024 sezonu sergileri, Mat Collishaw: Aritmi ve Dijital Mitolojiler paralelinde hazırlanan yeni konuşma serisi “Yarınları Duymak” 27 Nisan tarihinde başlıyor! Seride, Mat Collishaw’un yakın dönem işlerini izleyicilere sunan Aritmi’nin çok disiplinli bir yaklaşımla tartışmaya açılacağı iki panel ve bir sanatçı söyleşisinin yanı sıra Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan Dijital Mitolojiler’in ele alınacağı bir konuşma ve 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan bir performatif sohbet toplantısı da yer alıyor. “Yarınları Duymak” başlıklı konuşma serisi kapsamında düzenlenen etkinlikler Perili Köşk’te gerçekleşecek.

Aritmi sergisinin ele alınacağı konuşmalar, çıkış noktasını deniz ekosistemlerinden alıyor ve kültürel, bilimsel, teknolojik ve teorik bağlantıları keşfederek karşılıklı ilişkilerden oluşan bir düşünsel akış oluşturmayı hedefliyor. 27 Nisan Cumartesi günü Mat Collishaw’un çevrimiçi katılımıyla düzenlenecek sanatçı konuşması, saat 14.00’da başlayacak. Sanatsal ve küratöryel pratiklerde doğanın temsiliyeti konusuna odaklanacak olan konuşmanın moderatörlüğünü bağımsız küratör ve yazar Çelenk Bafra üstleniyor. Sanatçı konuşması, estetik ifadelerin doğayı kavrayışımızdaki rolünü, sanatçıların ve küratörlerin teknolojiyi çalışmalarına dahil etme biçimleri bağlamında keşfetmeyi hedefliyor.

Sanatın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğumuz büyük tehditleri anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinin sorgulanacağı ilk panel 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Alice Sharp’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelin konuşmacıları, Aritmi sergi kitabının da yazarları arasında bulunan, hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem Balcı ve sivil toplum faaliyetlerini ekoloji alanında sürdüren, gıda aktivisti Güneşin Aydemir. Panelde, doğaya ilişkin geçmiş ve güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak doğal sistemlerimizde bozulma ve kaosa neden olan iklim değişikliği tartışılacak.

Aritmi sergi konuşmaları kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’da düzenlenecek ikinci panelin moderatörlüğünü küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk üstleniyor. Panelde, Doç. Dr. Ebru Yetişkin ile küratör, sanat yöneticisi, sanatçı ve eğitimci Ekmel Ertan, teknolojinin günümüzde sanat, bi̇li̇m ve i̇klimle nasıl etkileşimler içine girdiğini ve bu etkileşimlerin geleceğini tartışmaya açacaklar.

Dijital Mitolojiler: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu üzerine bir konuşma

2023-2024 sezonu koleksiyon sergisi Dijital Mitolojiler’den yola çıkarak tasarlanan bir başka konuşma da 4 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Borusan Contemporary izleyicileriyle buluşacak. Koleksiyon sergisi küratörü Dr. Necmi Sönmez ve Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün’ün konuşmada eğileceği konular arasında Dijital Mitolojiler sergisini şekillendiren küratöryel yaklaşımlar, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun yeni yorumlara açılması ve koleksiyon sanatçılarıyla kurulacak diyaloglar yer alıyor.