“Yarının Köyleri” Projesi Birleşmiş Milletler toplantısında

Trendyol, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kırsal alanlarda yürüttüğü “Yarının Köyleri” projesini, New York’ta BM’nin geleceği birlikte inşa etme temasına odaklanan ve 80’inci yılı kapsamında düzenlenen özel etkinlik kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde anlattı.

Panelin açılış konuşmaları Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Dış İlişkiler ve Savunuculuk Bürosu Direktörü Susan Brown tarafından yapıldı. Panele konuşmacı olarak Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, UNDP SKA’lar için Özel Finansman Başkanı Şebnem Şener ve UNDP Dijital Ofisi Dijital Ortaklıklar ve Katılım Başkanı Yung Ping Chan katılırken, panelin moderatörlüğünü UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktör Yardımcısı Nick René Hartmann üstlendi. “Kapsayıcı Kırsal Kalkınmayla Dijital Uçurumu Kapatmak: Sürdürülebilir Kalkınmada Özel Sektörün Katkısı” (Bridging the Digital Divide for Inclusive Rural Growth: A Private Sector Contribution to Sustainable Development) başlıklı panelde Trendyol’un Yarının Köyleri projesi ile toplumsal fayda yaratmak için dijitalleşmeyi odağa alarak ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma modelinin detayları katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2015 yılında kabul edildiğinde, bu amaçlara ulaşmak yalnızca hükümetlerin müdahalesini değil, aynı zamanda tüm sektörlerin, özellikle de özel sektörün tam katılımını gerektiriyordu. Günümüzde, kalkınmanın finansmanı açığının yıllık 4 trilyon dolara ulaşmasıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın finansmanı konusu en acil sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Yakın zamanda düzenlenen IV. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı'nda (FFD4) özel sektörün finansman açığını kapatmadaki rolünün öneminin tanınmasının tesadüf olmadığı belirtilmiş, konferansın sonuç bildirgesi olan ‘Sevilla Taahhüdü’nün özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın finansmanındaki önemi açıkça ortaya koyulmuştu. Bu çerçevede UNDP Türkiye’nin Trendyol ile birlikte, dijital dönüşümün faydalarının ülkemizin her köşesine ulaşmasını sağlamak için çıktığı yolculuğu memnuniyetle karşılıyoruz. Trendyol’un 2022 yılından bu yana "Yarının Köyleri" girişimiyle olağanüstü bir iş ortaya koyduğuna, girişimin yerel ürünleri markalaştırmaya ve bunları doğrudan tüketicilerle buluşturmaya odaklanmasının kırsal ekonomileri canlandırmak ve kültürel mirasımızı korumak için atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Proje, özel sektörün dijital uçurumu nasıl etkili şekilde kapatabileceğinin ve Türkiye genelindeki kırsal toplulukları nasıl güçlendirebileceğinin en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Bu projenin UNDP ile birlikte hayata geçiriliyor olması da ayrı bir önemi haiz.”

BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Dış İlişkiler ve Savunuculuk Bürosu Direktörü Susan Brown, “Trendyol ile kurulan Yarının Köyleri gibi ortaklıklar aracılığıyla UNDP, yerel üreticileri dijital değer zincirlerine entegre ederek, sürdürülebilir iş modelleri yaratarak ve kapsayıcı ekonomileri teşvik ederek özel sektörün kırsal kalkınmayı nasıl destekleyebileceğini gösteriyor. Birlikte, kırsal alanları teknolojinin eşitsizliği azalttığı ve herkes için yeni fırsatlar yarattığı inovasyon ve dayanıklılık merkezlerine dönüştürüyoruz" açıklamasında bulundu. “YERELDEKİ İLHAMI KÜRESEL ETKİYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ" Trendyol’un bundan 15 yıl önce İstanbul’da başladığı yolculuğunu, günümüzde 250 binden fazla satıcıyı 42 milyondan fazla müşteriyle buluşturan, bölgesel bir teknoloji platformu olarak sürdürdüğünü ifade eden Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Trendyol olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda pozitif etki yaratma vizyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda toplumsal faydaya ve kapsayıcı büyümeye katkımızı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri olan Yarının Köyleri projesi, kırsal alanlardaki dijital uçurumu kapatmayı, kadınlar ve gençler başta olmak üzere herkese dijital fırsat eşitliği sunmayı hedefliyor” dedi.

DİJİTAL MERKEZLERDE YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİYE EĞİTİM Bugüne kadar Adana’nın Kürkçüler, İzmir’in Ulamış, Sakarya’nın Taraklı ve Diyarbakır’ın Bağıvar köylerinde kurulan Yarının Köyleri dijital merkezleri, kısa sürede kırsalda yer alan toplulukların gelişmesine büyük katkı sağladı. İzmir Ulamış’ta arıcılıkla uğraşan bir aile, aldığı dijital eğitimlerin ardından kendi markasını kurarak üç kovanla başladığı üretimi 400 kovana çıkarırken, Adana Kürkçüler’de eğitim alan öğrencilerin kurduğu robotik takımı, geniş çaplı uluslararası robot olimpiyatlarında çok sayıda takımı geride bırakarak kasım ayında İtalya’da gerçekleştirilecek dünya finalinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Yarının Köyleri girişimcilerinin ürünleri yalnızca kendi çevrelerinde değil Türkiye genelinde de satılan; Azerbaycan, Orta ve Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerine ihraç edilen markalara dönüştü. Panelde Şeyma Aydıner’in ürettiği doğal giyim ve tekstil ürünlerini, Adana Kürkçüler Dijital Merkezi’nde aldığı eğitimlerle Azerbaycan’dan Körfez ülkelerine kadar nasıl ulaştırdığına yer veren başarı hikayesinin videosu da katılımcılarla paylaşıldı.

Dijital merkezlerde bugüne kadar 4 bine yakın kişi eğitimlerden yararlandı. Yarının Köyleri Sosyal Etki Analizi sonuçlarına göre pilot köylerdeki akıllı tarım uygulamaları sayesinde sulamada verimlilik yüzde 28 arttı, pestisit kullanımı yüzde 30 azaldı. Merkezlerde edindikleri deneyimleri diğer köylere taşıyan katılımcılar, dayanışma kültürünü güçlendiren gönüllü bir ağ oluşturdu. Projede bir diğer önemli adım da Trendyol’un platformu üzerinden açılan Yarının Köyleri Butiği oldu. Yüzlerce yerel ve bölgesel ürün bu sayede milyonlarca müşteriyle buluşuyor. Kadın üreticilerin el emeği, yerel tarım ürünleri ve kültürel tasarımlar ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlük kazanıyor. Ayrıca proje kapsamında işini kurmuş veya büyütmüş girişimciler, Yarının Köyleri Butiği’nde işlerini daha fazla geliştirmek için birçok destekten faydalanıyor. BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA KATKI Yarının Köyleri projesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na amaç 4 “Nitelikli Eğitim”, amaç 5 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve amaç 8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kapsamında katkı sunuyor. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, gençlerin dijital beceriler kazanması, akıllı tarım uygulamalarıyla üretimin verimliliğinin artması ve kültürel mirasın korunması, Yarının Köyleri’nin ana hedefleri arasında yer alıyor. Trendyol, 2028 yılına kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde toplam 10 dijital merkez kurarak kırsal kalkınmayı sürdürülebilir ve kapsayıcı bir anlayışla desteklemeyi hedefliyor.