08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2019 Çarşamba günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Sakarya, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Hakkari, Şırnak, Antalya, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Kırklareli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Adıyaman, Kayseri illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...
(9 OCAK ÇARŞAMBA 2019) YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan öğrenciler için kar tatili açıklaması Valilik tarafından bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'den gelen bilgiye göre, Bursa'da kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren şehri terk edeceği belirtildi.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
9 Ocak Çarşamba günü Ankara'da okullar tatil mi? Sorusuyla ilgili Ankara Valiliği henüz net bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya üzerinden açıklama gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yarın hava durumunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sebepten dolayı İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağı söz konusu olmayacağa benziyor.
(Kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullar Valilik'ten gelen açıklamaya göre haber sayfamızda olacaktır.)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!