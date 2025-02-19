Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe İstanbul'da okul var mı, yok mu?
Yarın İstanbul'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt arıyor. Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul için de kar yağışı uyarısı yapılmış ve AKOM kar kalınlığının 40 cm'yi bulabileceğini söylemişti. Megakentte beklenen kar yağışı başladı. Bazı ilçelerde etkisini gösteren kar, şiddetini artırarak devam ediyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe İstanbul'da okul var mı, yok mu, kar tatili olan ilçeler açıklandı mı? İşte detaylar…
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Yarın İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müsürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Birçok ilçe adeta beyaza büründü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması beklenirken milyonlarca öğrenci ve velisi İstanbul Valiliği son dakika açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe İstanbul’da okul var mı, yok mu, kar tatili olan ilçeler açıklandı mı? İşte detaylar…
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BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.
Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza büründü. Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.
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YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte yarın okulların tatil edildiğin duyurdu. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir" ifadelerini kullandı.
Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."
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METEOROLOJİ'DEN SAATLİ KAR UYARISI!
İstanbul'a Altay'lardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle bugün başlayan kar yağışının, perşembe gününden itibaren daha da artacağı öğrenildi.
AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.
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CUMA VE CUMARTESİ DEVAM EDECEK
Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
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PAZARTESİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.
Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tedbirleri açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir.
İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba Günü saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri, planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde, araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır.
İstanbul Valiliği olarak evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin vermemekteyiz. Bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızı önceden belirlenmiş konaklama mekanlarına yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır.
Elektrik, su, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları arttırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık - tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir.
Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.
İstanbul Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının, personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması. Hava muhalefeti nedeniyle deniz ve hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlanmaktadır. deniz ve Havayolunu kullanacak olan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir."
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İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İmamoğlu, 3 gün sürmesi beklenen kar yağışıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu
"3 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"
İstanbul'u beyaza bürümesi beklenen kar yağışıyla ilgili İBB Ekrem İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:
"Değerli Hemşehrilerim; İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir: İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.
Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz. İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.
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"ŞAHSİ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"
En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.
"İDARİ İZİN DUYURULARI YAPILACAK"
Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.
Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir. Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek. Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."
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