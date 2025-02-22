Emlak Konut kampanyası 2025 detayları belli oldu! Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları ve ödeme planı
Emlak Konut kampanyası 2025 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün Emlak Konut ile orta gelirliler için konut kampanyası hazırladıklarını duyurmuştu. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Yılmaz, ''Farklı gelir gruplarına hitap etmek adına 25 farklı projemizle ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, proje hangi illerde geçerli ve ödeme planı nasıl? İşte, 2025 Emlak Konut kampanyası başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiler…
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Emlak Konut kampanyası başvuru ekranı ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut’un orta gelirliler için hazırladığı yeni konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa çıktığını açıkladı. Ayrıca Projenin İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsayacağı belirtildi. Peki, Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ödeme planı nasıl? Emlak Konut projesi hangi illerde geçerli, peşinat ne kadar? İşte, 2025 Emlak Konut kampanyası şartları ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiler…
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EMLAK KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU
Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyası hazırladı.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.
Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Emlak Konut olarak 72 yıllık köklü geçmişleriyle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ettiklerini söyledi.
Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü adımlar attıklarını ifade etti.
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz."
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"KAZANÇLI YATIRIM KAMPANYASI"
Yılmaz, kampanyanın detaylarını paylaşarak, Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini eklediklerini dile getirdi.
Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:
"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.
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İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.
Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."
Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.
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EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI BAŞLADI
Emlak Konut kampanyası başvuruları 19 Şubat Salı günü itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı.
Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden kampanya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
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KAMPANYANIN DETAYLARI
Başvuruların açık satış yöntemiyle yapılacağını belirten Yılmaz, vatandaşların satış ofislerine giderek ödeme yapabileceklerini ve dairelerini satın alabileceklerini söyledi.
Yılmaz, önce gidenin daireyi alacağını dile getirerek, "Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunuldu. Başvurular 23 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Yıl içerisinde farklı kampanyalar düzenlemeyi de planlıyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, "Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor." dedi.
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FİNANSMAN MODELİ VE ÖDEME KOŞULLLAR
Kampanyanın finansmanı hakkında bilgi veren Yılmaz, "İlk iki modelde Emlak Konut borçlandırmasıyla süreci yürütüyoruz, bu nedenle vade farklarını düşük tutabiliyoruz. Üçüncü modelde ise Emlak Katılım Bankası üzerinden leasing yöntemiyle borçlandırma yapılıyor. Buradaki oranlar 1,89 seviyesinde, yani piyasa koşullarının oldukça altında." şeklinde konuştu.
Alt gelir grubundaki vatandaşlar için TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinin devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Emlak Konut projelerinde ise ödeme koşullarını vatandaşlar kendileri belirleyebilecek. Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.
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EN DÜŞÜK KONUT 5 MİLYON 650 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Yasir Yılmaz, kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirterek, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı.
Ödeme koşullarıyla ilgili olarak ise Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor." dedi.
Azalan taksit modeline ilişkin detayları da paylaşan Yılmaz, "Örnek olarak, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, 6'ncı ay ile 18'inci ay arasında bir ara ödeme yapacak. 60'ıncı ayda ise aylık taksit 80 bin liraya kadar düşecek. Yani birinci aydan itibaren sürekli azalan bir ödeme planı olacak. Bu kampanya kapsamında 48 ay ve 60 ay gibi farklı seçenekler mevcut." diye konuştu.
Yoğun talep beklediklerini dile getiren Yılmaz, "4 bin 500 bağımsız bölümün hızlı bir şekilde satılacağını öngörüyoruz. Talebin fazla olması durumunda paydaşlarımızla süreci tekrar değerlendirip devam edebiliriz." şeklinde konuştu.
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PROJELER VE TESLİM TARİHLERİ
Başvuruların bugünden itibaren başladığını açıklayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"En düşük fiyatlı daire İstanbul'da Arnavutköy projesinde. Hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut. Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. Yeni başlayıp 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler olduğu gibi, 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerimiz de var."
Yılmaz, faiz indirimlerinin de kampanyaya katkı sağlayacağını vurgulayarak, şu anki mevcut durumu dikkate alarak bir kampanya hazırladıklarını, önümüzdeki dönemde yeni gelişmelere göre farklı kampanyalar sunmayı planladıklarını kaydetti.
Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşmede cezai şartlar bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Emlak Konut borçlanmalı sistemde gecikmeler Emlak Konut tarafından takip edilecek. Leasing modelinde ise gecikmeler Emlak Katılım Bankası tarafından takip edilecek." bilgisini verdi.
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, aynı aileden kaç kişinin başvuracağı konusunda bir sınır olmadığını aktararak, "Emlak Konut projesinde böyle bir kısıtlama yok. Dinamik bir süreç yönetiyoruz. Önümüzdeki süreçte aldığımız yeni arsalarla birlikte projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Türkiye genelinde konut ihtiyacının arttığını görüyoruz ve bu doğrultuda üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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PEŞİNATSIZ AZALAN TAKSİTLİ MODEL
Birinci modelde; peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Bu modelde vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar taksit seçeneği sunulacak.
BİR YIL ÖDEMESİZ, UYGUN FAİZLİ MODEL
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı taksit ödemeden geçebilecek. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde edecek.
Ayrıca aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunulacak.
LEASİNG DESTEKLİ ÖDEME MODELİ
Üçüncü modelde ise Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçeneğine sahip olacak.
Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla Emlak Katılım ile finansman imkanı sağlanacak. 120 aya kadar vade imkanı sunulacak.
Bu kampanya kapsamında İstanbul’da 6 milyon liralık bir ev için 60 ayda, aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.
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SOSYAL KONUT KAMPANYASI DA GELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün dar gelirli vatandaşların ev sahibi olacağı bir sosyal konut projesinin yolda olduğunu açıklamıştı.
Bakan Kurum, ek olarak Emlak Konut ile de bir kampanya başlatacaklarını ve söz konusu kampanyanın detaylarının yarın açıklanacağını ifade etmişti.
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:
''Emlak Konut ile orta gelirliler için hazırladığımız konut kampanyasını yarın açıklıyoruz.
✔️ TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatıyoruz.
✔️ Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatlarını indirecek çalışmayı yürütüyoruz.
Konut sorununun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız.''
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