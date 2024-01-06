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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de 7 Ocak Pazar son hava durumu ile yarın yağmur yağacak mı, yağış var mı?

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 7 Ocak Pazar günü hava durumu

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 7 Ocak Pazar yani yarın Türkiye yer yer sağanak yağışlı olsa da sıcaklıklar bir süre daha seyrini koruyacak. İşte, 7 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:07
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        • 1

          Hafta sonunun gelmesiyle günü değerlendirmek isteyen vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. 7 Ocak Pazar yani yarın Türkiye genelinde sıcaklıklar ortalama seyretse de Batı tarafında yağmur, Doğu tarafında güneşli bir gün yaşanacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? İşte, 7 Ocak Pazar hava durumu...

        • 2

          YARIN (7 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

          İstanbul'a Pazar günü yağış geliyor. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında olsa da Pazar günü başlayan yağışlı hava, Salı'ya kadar devam edecek.

          Ankara da İstanbul gibi yağışlı bir Pazar güne uyanacak. Ancak sıcaklıklar 1 ile 14 derece arasında değiştiği için Başkent soğuk bir gün yaşayacak.

          İzmir'de ise yarın için kuvvetli sağanak bekleniyor. 15 ile 18 derece arasında, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklara rağmen İzmir üç gün yağmurlu olacak.

        • 3

          7 OCAK PAZAR YARIN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL?

          Türkiye, adeta hava durumunda zıtlıkla yaşıyor. Ülkenin Batısı yağışlı hava etkisine girerken, Doğu ve Karadeniz tarafını güneşli bir Pazar günü bekliyor.

        • 4

          İSTANBUL'DA BUGÜN (6 OCAK) HAVA NASIL?

          İstanbul bugün yağışsız ve güneşli bir günün tadını çıkaracak. Öğlene kadar yer yer bulutlu olan hava öğleden sonra yerini tamamen güneşli havaya bırakacak. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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