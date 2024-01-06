YARIN (7 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul'a Pazar günü yağış geliyor. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında olsa da Pazar günü başlayan yağışlı hava, Salı'ya kadar devam edecek.

Ankara da İstanbul gibi yağışlı bir Pazar güne uyanacak. Ancak sıcaklıklar 1 ile 14 derece arasında değiştiği için Başkent soğuk bir gün yaşayacak.

İzmir'de ise yarın için kuvvetli sağanak bekleniyor. 15 ile 18 derece arasında, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklara rağmen İzmir üç gün yağmurlu olacak.