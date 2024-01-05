Bursa da tıpkı İstanbul gibi yağışsız ve kapalı bir havaya uyanacak. Sıcaklıklar 4 ila 19 derece arasında değişecek.

İzmir Cumartesi günü diğer şehirlere göre daha sıcak bir havaya uyanacak. 10 ila 18 derece arasında değişen sıcaklıklara yağışsız ancak bulutlu bir hava eşlik edecek.