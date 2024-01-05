Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde 6 Ocak Cumartesi hava durumu ile yarın yağmur var mı, yağacak mı?

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 6 Ocak Cumartesi hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Haftasonu plan yapan birçok vatandaş 6 Ocak Cumartesi günü havanın nasıl olduğunu merak ediyor. Cumartesi günü Türkiye genelinde hava güneşli ve yağışsız olacak; bir süre daha kar yağışı beklenmiyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde son hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre yarın yani 6 Ocak Cumartesi günü Türkiye genelinde hava iyi gözüküyor. Ocak ayında beklenenin aksina bir süre daha kar yağışı olmayacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yarın hava nasıl olacak? İşte, 6 Ocak Cumartesi hava durumu...

        • 2

          İSTANBUL, ANKARA. İZMİR VE BURSA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteorolojiden gelen 5 günlük hava tahminlerine göre; 6 Ocak Çumartesi günü İstanbul'u yağışsız ancak güneşsiz bir hava bekliyor. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10 ila 16 derece arasında olacak.

          Ankara ise Cumartesi günü soğuk bir gün geçirecek. 1 ila 13 derece arasında değişecek sıcaklıklara, parçalı bulutlu yer yer güneşli hava eşlik edecek.

        • 3

          Bursa da tıpkı İstanbul gibi yağışsız ve kapalı bir havaya uyanacak. Sıcaklıklar 4 ila 19 derece arasında değişecek.

          İzmir Cumartesi günü diğer şehirlere göre daha sıcak bir havaya uyanacak. 10 ila 18 derece arasında değişen sıcaklıklara yağışsız ancak bulutlu bir hava eşlik edecek.

        • 4

          6 OCAK CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye, Cumartesi günü genel olarak güneşli bir güne uyanacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; Cumartesi günü Türkiye'nin genelinde yağmur veya kar yağışı gözükmüyor.

        • 5

          İSTANBUL'DA BUGÜN (5 OCAK CUMA) HAVA NASIL?

          İstanbul bugün güneşli bir güne uyandı. Bugün hava güneşli seyrederken; sıcaklıklar da 10 ila 14 derece arasında değişecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        Habertürk Anasayfa