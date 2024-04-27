YARIN (28 NİSAN PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında değişecek.

Ankara da gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir güne uyanacak. Ancak İstanbul'a nazaran daha sıcak olacak çünkü termometreler 22 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise güneşli ancak yer yer bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.