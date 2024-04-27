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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Kızılcık Şerbeti 60. bölüm full HD kesintisiz tek parça seyret

        Kızılcık Şerbeti son bölümü kesintisiz izleyin! İşte Kızılcık Şerbeti 60. bölümde yaşananlar

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamı bir kez daha seyirci ile buluştu. Heyecanın giderek arttığı dizinin son bölümünde yine birçok gelişme yaşandı. Son bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için bölüm siteye yüklendi. İşte, Kızılcık Şerbeti 60. bölüm kesintisiz ve HD izleme linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:39
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        • 1

          SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle, seyirciyi ekran başına kilitledi. Kızılcık Şerbeti 60. bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti son bölüm siteye yüklendi. İştr, Kızılcık Şerbeti son bölüm kesintisiz ve HD kalitesiyle...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde; Umut’un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer. Abdullah ve Alev’in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah’ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.Gökhan’ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen’i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

          Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih’in duruma bozulması Görkem’i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa’yı takip ettirmeye başlar.Metehan’ın arabasıyla dahil olduğu yeni grubunda başı ciddi derde girer.Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer’in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulacaktır.

          KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM TEK PARÇA HD İZLE

        • 4

          KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 59. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Alev ve Abdullah’ın nasıl barıştıkları ekrana gelen flashback sahnesiyle ortaya çıktı. Alev’e iftira attığı için vicdan azabı çeken Mustafa’nın Pembe ile konuşmasına kulak misafiri olan Abdullah, Alev’in suçsuz olduğunu öğrendi. Yeniden bir araya gelen Alev ile Abdullah ilişkilerini gizlemeye ve birlikte yaşamaya karar verdiler. Görkem’in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak dönmesi Nilay’ın gözünden kaçmadı. Annesinin ölüm haberini alan Görkem yıkılırken cenaze evinde yaşananlar bölümün unutulmaz anları arasına girdi.

        • 5

          Görkem’in annesinin son anlarında yanında olmamasının sebebini Görkem’e soran babası Resul’e yanıt veren Nilay oldu. Nilay’dan, kızının gece gezmesini öğrenen babası, Görkem’e tokat attı. Görkem’i korumak için Resul’ün üstüne Fatih’in yürümesi cenaze evinde adeta büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. Çimen’i yalnız bırakmamak için o sırada cenaze evinde olan Doğa yaşananlara şahit oldu. Çimen’in ilişkisini onaylamayan Kıvılcım cenaze evine gitmedi. Fakat Ömer’in de başsağlığı için Görkem’in baba evine gitmemesi Kıvılcım’ın dikkatini çekti. Umut’un kendisinden utandığını düşünen Nursema evi terk ederek Abdullah’tan boşanma işlemlerini başlatmasını istedi.

        • 6

          Kızının isteğiyle Abdullah, Umut’la bir araya gelerek Nursema’nın boşanma isteğini dile getirdi. Bu durumdan Rüzgar’ı sorumlu tutan Umut’un, bölümün final sahnesinde Nursema’yı aldatması izleyenleri şoke etti. Son bir kez konuşmak için eve gelen Nursema’nın, Umut’u başka bir kadınla görmesi bölüme damga vurdu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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