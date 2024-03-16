Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler "Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırıyor. Meteorolojiden elde edilen bilgilere göre kısmen de olsa ılık bir Pazar bizi bekliyor. İşte, 17 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...