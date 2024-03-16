Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 17 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 17 Mart Pazar hava durumu

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna cevap meteorolojiden geldi. Yarın hem güneş hem de yağmur var. İşte, 17 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler "Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırıyor. Meteorolojiden elde edilen bilgilere göre kısmen de olsa ılık bir Pazar bizi bekliyor. İşte, 17 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (17 MART PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın hava yer yer güneşli. Sıcaklıklar ise 15 dereceye kadar çıkacak.

          Ankara da yarın parçalı bulutlu ve kısmen güneşli. Başkent'te yarın termometreler 13 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir ise yarın bahar havası yaşayacak. 19 derece olan sıcaklıklara bulutların ardından da olsa güneş eşlik edecek.

        • 3

          YARIN (17 MART PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Pazar günü Türkiye'de hem yağış hem de güneş var. Ülkenin Batı tarafı parçalı bulutların ardından güneşin tadını çıkarırken; Doğu tarafında yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

          Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Kars ve Ardahan için meteoroloji kar alarmı veriyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa