Yarın hava nasıl olacak? 17 Mart Pazar hava durumu
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna cevap meteorolojiden geldi. Yarın hem güneş hem de yağmur var. İşte, 17 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler "Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırıyor. Meteorolojiden elde edilen bilgilere göre kısmen de olsa ılık bir Pazar bizi bekliyor. İşte, 17 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (17 MART PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava yer yer güneşli. Sıcaklıklar ise 15 dereceye kadar çıkacak.
Ankara da yarın parçalı bulutlu ve kısmen güneşli. Başkent'te yarın termometreler 13 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise yarın bahar havası yaşayacak. 19 derece olan sıcaklıklara bulutların ardından da olsa güneş eşlik edecek.
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YARIN (17 MART PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Pazar günü Türkiye'de hem yağış hem de güneş var. Ülkenin Batı tarafı parçalı bulutların ardından güneşin tadını çıkarırken; Doğu tarafında yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Kars ve Ardahan için meteoroloji kar alarmı veriyor.