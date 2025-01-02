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        Haberler Gündem Güncel Yarım milyar TL'lik lüks araç ele geçirildi! | Son dakika haberleri

        Yarım milyar TL'lik lüks araç ele geçirildi!

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, 540 milyon lira değerinde 50 lüks araç ele geçirdi. Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların ülkede bırakıldığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:02
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        Yarım milyar TL'lik lüks araç ele geçirildi!
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        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, ithalat rejimi suistimal edilerek ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon lira değerinde 50 lüks araç ele geçirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller sonucunda, şüpheli görülen kişi ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek, detaylı bir inceleme başlatıldı.

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        Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların ülkede bırakıldığı, ilgili kişilerin ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.

        Bu doğrultuda, 11 farklı ilde geçici ithalat rejimini suistimal etmek suretiyle ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon Türk lirası değerinde toplam 50 lüks araç ele geçirildi. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

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