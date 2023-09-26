'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
Kanada'nın Toronto kentinde 1800'lü yılların sonunda inşa edilen 'yarım ev' görenleri şaşkına çeviriyor
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Kanada'nın Toronto kentinde 1800'lü yılların sonunda inşa edilen ev, hızlı şehirleşme ve satın almalar sonucunda ikiye bölündü.
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Saint Patrick Caddesi'nde bulunan 'yarım ev' görenleri şaşkına çeviriyor.
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19. yüzyılın sonlarında, o zamanlar Dummer Caddesi olarak bilinen bölgede tek sıra halinde iç içe geçmiş altı ev inşa edildi.
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1890 ile 1893 yılları arasında inşa edilen evlerin büyük kısmı 1957 yılından itibaren büyük bir şirket tarafından satın alınmaya başlandı.
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Ancak mal sahiplerinden biri pes etmeyerek evini şirkete bırakmadı. Bu nedenle müteahhitler binayı ikiye bölmeye karar verdi.
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Ekipler, orijinal cephesine zarar vermeyecek bir hassasiyetle binanın yarısını yıkmayı başardı. Yarısı kentleşmeyle birlikte yok olan yapı, şehrin simgelerinden biri haline geldi.
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