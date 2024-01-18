Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesi Resmi Gazete'de
Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 18.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 01:42
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA'nın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Yargıtay üyeliğine seçildi.