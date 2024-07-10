Yargıtay'dan Adnan Oktar kararı

Yargıtay 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi, Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı.

Yargıtay'ın gerekçeli kararında Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler de kesinleşmiş oldu.

Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Heyet ayrıca Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilmişti.