Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'e mesaj gönderdi

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Şahin, Aliyev'e gönderdiği mesajda, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yapılan saldırıdan duyduğunu üzüntüyü dile getirdi.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Dün de bugün de yarın da din ve kan kardeşimiz, tek millet iki devlet olan can Azerbaycan'a yönelik işgalci Ermenistan'ın terörist saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Zatıalinize en derin taziyelerimi sunuyorum."

Öte yandan Şahin, Aliyev'le telefonda da görüşerek taziyelerini iletti.