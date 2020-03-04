Yargıtay Başkanlığı'na 6 aday

Yargıtay Başkanlığı için hangi isimler aday oldu- HABERLER

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in 23 Mart 2020’de emekliye ayrılacak olmasıyla gerçekleştirilecek Yargıtay Başkanlığı seçimleri Yargıtay koridorlarını hareketlendirdi. Cirit’in emekli olmasının ardından yapılacak olan seçimlerde Yeni Yargıtay Başkanı seçilecek.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Yargıtay Başkanlığı için 6 Yargıtay üyesi adaylığını açıkladı. İsmail Rüştü Cirit’in boşaltacağı koltuğa aday olduğunu açıklayan ilk isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca oldu.

Akarca’nın ardından Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu adaylığını açıkladı.

Yargıtay Başkanlığı’na aday olan isimler şöyle:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu

Yargıtay 17. Hukuk Daire Başkanı Şahabettin Sertkaya

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk

Adaylar arasında adaylığını ilginç bir şekilde açıklayan tek isim Abdullah Yaman oldu. Yaman, Yargıtay WhatsApp grubuna gönderdiği bir mesajla adaylığı açıkladı.

Yaman, mesajında “Türlü kusurlarla malul insan sıfatıyla, herhangi bir şeye teşebbüs ederken, hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bilemiyoruz. Onun için ‘Rabbim, hakkımızda ne hayırlı ise onu nasip etsin, değilse fersah fersah uzak edip, yanından bile geçirmesin’ samimi duasıyla yola çıkıyorum” dedi.



Yargıtay Başkanı seçilmesi halinde yapacaklarını da dile getiren Yaman, “Kürsü hakimlerimiz şucu ya da bucu diye yaftalanma endişesi taşımadan, oraya buraya sürülme kaygısı gütmeden; tarafsız, bağımsız sağlıklı karar verme süreçlerinin kapısı aralanacaktır” görüşünü dile getirdi.

23 Mart tarihinden sonra yapılacak olan Yargıtay Başkanlığı seçimleri için yeni bir adayın daha çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Seçimlerde salt çoğunluğun oyunu alan aday Başkan seçilecek.