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        Haberler Gündem Güncel Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti

        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti

        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi 57 yaşındaki Şahin Çil hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:43 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:43
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        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
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        İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi.

        İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

        ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.

        Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

        Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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