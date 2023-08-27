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        Haberler Yaşam "Yaratıcılık budur!" diyeceğiniz 10 fotoğraf

        "Yaratıcılık budur!" diyeceğiniz 10 fotoğraf

        Yaratıcı olmak, hayatı farklı bir yerden görmenin anahtarıdır. Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan bu fotoğraflar, yaratıcılığın ve işlevselliğin bir araya getirildiğinde ortaya çıkan muazzam sonuçlarını yansıtıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:27 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:27
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        • 1

          "İçeride olan ama dışarıda gibi görünen bir ofis binası…"

        • 2

          “Dahice bir çanta tasarımı.”

        • 3

          "Bu fırında kapı durdurucu olarak büyük bir çimentodan yapılmış somun ekmek var."

        • 4

          "Süper Mario'daki merdivenlere benzeyen merdivenler."

        • 5

          "Bu tabela, suyun yansımasında okunmak üzere tasarlandı.”

          Ahşap buzkıran gemisinin kalıntıları sular altında kaldı.

        • 6

          "Bu kuş masasını oldukça ilginç buldum."

        • 7

          "Yerel kanalda ördeklerin suya girip çıkması için küçük bir merdiven var."

        • 8

          “Güneş gözlüğü şeklinde aynaların olduğu bu banyo el yıkama alanı.”

        • 9

          “Mısır İskenderiye'deki bir kütüphanede bulunan bu muhteşem bank”

        • 10

          "Bu markanın paket tasarımı içindeki kafein oranına göre değişiyor."

          Kaynak: Reddit

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