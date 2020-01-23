Yarasa Çorbası nedir? Yarasa Çorbasının içinde neler var? Bu sorular Çin'de koronavirüsünden dolayı 17 kişinin ölmesinin ardından merak konusu oldu. Sosyal medyada da görüntülerin yayılması üzerine koronovirüsünün yarasa çorbasından dolayı olabileceği iddia edildi.

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Birçok Asya ülkesinde, yarasalar çorbası popüler bir incelik olarak bilinir.. Bu egzotik hayranlarını Fiji Adaları'nda ağırlıyor. Çanağın ana özelliği bütün yarasaların pişirilmesi. Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu vardır. Onu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak özel bir sos ile ıslatılır.Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.