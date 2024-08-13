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        Haberler Dünyadan 'Yaralı Yüz' filmi yıldızı Angel Salazar evinde ölü bulundu

        'Yaralı Yüz' filmi yıldızı Angel Salazar yatağında ölü bulundu

        Al Pacino'nun başrolünü üstlendiği 1983 yapımı 'Yaralı Yüz' (Scarface) filminin oyuncularından Angel Salazar, 68 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:59
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        Yatağında ölü bulundu
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        Al Pacino'nun başrolünü üstlendiği 1983 yapımı 'Yaralı Yüz' (Scarface) filminin oyuncularından Angel Salazar, 68 yaşında hayata veda etti. Salazar, filmde Pacino'nun canlandırdığı 'Tony Montana' karakterinin sadık yardımcısı 'Chi Chi' karakterine hayat vermişti.

        'Yaralı Yüz'

        Kalp rahatsızlığı olan ünlü oyuncunun New York'ta bir arkadaşının evinde uykusunda öldüğü öğrenildi.

        Temsilcisi Ann Wingsong, arkadaşının onu kontrol ederken cansız bedenini bulduğunu açıkladı.

        Angel Salazar, kariyerinin başında rol aldığı 'Yaralı Yüz' filmindeki ünlü elektrikli testere sahnesiyle akıllarda yer etmişti.

        Angel Salazar kariyer boyunca 'A Stranger Is Watching', 'Where the Buffalo Roam', 'Walk Proud' ve 'Boulevard Nights' gibi yapımlarda rol aldı.

        Son olarak 2022'de 'The Black Caesar' ve 2023'te 'The Gilbert Diaries: The Movie' filmlerinde rol alan Salazar, aynı zamanda komedyenlik de yapıyordu. Oyuncu, NBC dizisi 'Last Comic Standing'de oynamıştı.

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        #Angel Salazar
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