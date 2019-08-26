TransAnatolia 2019 Rally Raid'in ikinci gününde yarışçılar Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Meke ve Acıgöl parkurunda yarışmaya başladı. Yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş'ın (53) aracı Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kaza üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Konya Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Bektaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra helikopter ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi