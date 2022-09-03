Yara izlerine iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

Genelde boyutu büyük olan yaralar dikişe ihtiyaç duymakta ve daha büyük bir iz kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu büyük izlere en kısa sürede dikiş atılması da gerekmektedir. Çünkü dikiş atılmadığı sürece yara izi daha büyük bir boyutta ortaya çıkabilmektedir. Pek çok kişinin bedeninde oluşan bu yara izine iyi gelen doğal çözümler nelerdir? Yara izlerine iyi gelen bitkiler nelerdir?

Yara İzine İyi Gelen Doğal Çözümler

Yara izinin evde geçmesine yardımcı olabilecek maddelerden biri elma sirkesidir. Sirke ciltte peeling etkisi oluşturmaktadır. Besleyici yönüyle birlikte yara izinin iyileşmesine yardımcı olabilmektedir. Bir diğer madde ise Hindistan cevizi suyudur. Pek çok vitamini ve minerali içerisinde bulunduran bu su oldukça faydalıdır. Bir diğer yöntemde ise kakao yağı kullanılmaktadır. Günde 3 defa uygulanacak olan bu yağ oldukça iyi gelmekte ve yara izinin iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Bu yöntemlerin cildi tahriş etmesine izin vermeden dikkatli bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Yara İzlerine İyi Gelen Bitkiler

Yara izinin geçmesini sağlayan pek çok etken bulunmaktadır. Ancak her kişide farklı maddeler daha iyi etki gösterebilmektedir. Genelde bitkisel çözümlere başvurulmaktadır. Limon, aleo vera ve bitkisel yağların kullanımı ciltte bulunan yara izlerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle aleo vera iltihaplanmayı gideren ve nemlendiren bir etkiye sahiptir. Bu nedenle yara izinde oldukça sık kullanıma sahiptir. Sürüldükten sonra biraz bekletilmesi ve bölgeye masaj yapılması oldukça faydalı gelmektedir. Evde yara izi en hızlı nasıl geçer konusu pek çok kişi tarafından sıkça merak edilen sorulardan biridir. İzlerin evde geçmesi için doğal ve bitkisel yöntemlere başvurulmakta ve bu sayede izlerin tamamen geçmesi ya da büyük oranda azalması sağlanmaktadır.

Evde Yara İzi En Hızlı Nasıl Geçer?

Kişilerin ciltlerinde farklı nedenlerden dolayı oluşan yara izleri oldukça can sıkıcı bir hale gelebilmektedir. Özellikle büyük boyutta olan izler kişinin psikolojik anlamda etkilenmesini ve kendini kötü hissetmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı da farklı yöntemler denenerek yara izleri geçirilmeye çalışılmaktadır. Evde uygulanabilecek pek çok farklı doğal ve bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bazı maddelerin düzenli kullanımı ile yara izlerinde büyük oranda iyileşme sağlanabilmektedir. Bu maddeler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Bal

Limon

Karbonat

Aleo vera

Bitkisel yağlar

Elma sirkesi

Kakao yağı

Hindistan cevizi suyu

Yara İzine İyi Gelen Yağlar

Bitkisel yağların düzenli bir şekilde yara üzerine uygulanması büyük oranda bir iyileşmeyi ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle biberiye yağı, kakao yağı gibi ürünlerin düzenli bir şekilde günlük uygulanması yara izlerinin iyileşmesine yardımcı olabilmektedir. Ancak bunun yanında yara izlerini korunması da gerekmektedir. Mikrop kapmaması ve iltihaplanmaması için dikkatli davranılması gerekmektedir. Yara izine iyi gelen şeyler arasında birçok madde bulunmaktadır ancak oldukça sık tercih edilmektedir. Evde uygulanan yöntemlerin abartılmaması ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Eğer yara izinde herhangi bir iyileşme meydana gelmiyorsa ya da daha kötü bir hale geliyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Böylelikle gerekli tedaviler uygulanacaktır.