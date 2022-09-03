Yara izi nedir, neden olur ve nasıl geçer?

Yara İzi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yara İzine Ne İyi Gelir?

Yara İzi Nedir?

Kişinin cildinin üst kısmının farklı nedenlerden dolayı yok olmasına yara ismi verilmektedir. Bu yaranın özellikle görünür bir bölgede olması kişinin kendini rahatsız hissetmesine ve psikolojik anlamda etkilenmesine neden olmaktadır. Yaranın boyutu ise neden oluştuğuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Yara izi oluştuğu andan itibaren en yakın zamanda müdahale edilmesi önerilmektedir. Çünkü erken tedavi uygulanması izin daha hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesini sağlamaktadır.

Yara İzi Neden Olur?

Yara, kişinin başına gelen fiziksel travmalardan dolayı oluşabilmektedir. Yanık, kesik gibi farklı nedenlerden dolayı oluşan yaralar iz bırakabilmektedir. Yara izi ise yaranın iyileşme sürecinin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir.

Yara İzi Nasıl Geçer?

Belirgin bir izin oluştuğu ciddi durumlarda yüzde ve kolda bulunan izlerin geçme ihtimali oldukça düşüktür. Tamamen geçmese bile bu izlerin azaltılma imkanı bulunmaktadır. Belli başlı durumlarda cerrahi yöntemler uygulanarak yara izleri giderilmeye çalışılmaktadır. Yara izi tamamen geçmese bile daha az görünür bir hale getirilmektedir. İzin belirginliği azaltılmaktadır. Eğer izlerde iyileşme olmuyorsa evde uygulanabilecek tedavilerin dışında silikon baskı yöntemi uygulanmaktadır. Erken dönemde tedavi uygulanan yara izlerinin geçme ihtimali daha fazladır. Olgunlaşmış olan yara izlerine ise lazer tedavisi uygulanabilmektedir. Birkaç seans uygulanan tedavi sonucunda yara izlerinin giderilmesi sağlanmaktadır.

Yara İzine Ne İyi Gelir?

Birtakım fiziksel travmaların yaşanması ile bazı kişilerde estetik anlamda rahatsız edici olan yara izleri oluşmaktadır. Bu yara izleri kişilerin rahatsızlık hissetmesine ve psikolojik anlamda olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle yara izine ne iyi gelir sorusu pek çok işi tarafından merak edilen sorulardan biridir.

İlk olarak limon yara izine, cildin kendini yenilemesine olanak sağlamaktadır. Bir pamuk yardımı ile bu bölgenin limonla temizlenmesi önerilmektedir. Bir diğer yöntemde ise bal bulunmaktadır. Soğanda yara izine iyi gelen yöntemlerden birinde kullanılan ana malzemelerden biridir. Bölgeye sürülen bu ürünlerin iyi geldiği söylenmektedir. Ancak mutlaka bir doktor kontrolünde bu yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Son olarak yara izine iyi gelen maddelerden birinin de bitkisel yağlar olduğu söylenmektedir.

Yara İzi Kalmaması İçin Ne Yapmalı?

Geniş bir yara oluşumu varsa mutlaka hastaneye gidilmeli ve dikiş atılmalıdır. Yara oluşumunun ardından ilk 24 saat içinde dikiş atılması ve temizlenmesi izin büyük olma ihtimalini düşürmektedir. Bununla birlikte bölgenin mutlaka kuru tutulması gerekmektedir. Aynı zamanda yara yerinin mutlaka temiz tutulması önerilmektedir. Mikrop kaptırılmaması gerekmektedir çünkü mikrop kapan yara daha büyük bir sorun haline dönüşmektedir. Dikişlerin mutlaka zamanında aldırılması ve güneşten korunması da önerilenler arasında yer almaktadır. Sonrasında ise yara izi giderici kremler sürülmeli ve böylece yara yeri korunmalıdır.

Ciltteki Yara İzleri Nasıl Geçer?

Evde uygulanan yöntemler ile geçmeyen yaralar için mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Böylelikle gerekli tedaviler uygulanacaktır.