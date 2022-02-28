Haftasonu başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünya genelinde ülkelerin açıkladığı Rusya'ya yaptırımların etkisiyle rublede sert değer kaybı yaşandı.
AB, Rus bankalarını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarttığını açıkladı. Japonya ve Güney Kore de bu karara katılacağını duyurdu.
Bunun yanında AB, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini 'felç edeceğini' açıkladı. Norveçli Equinor ve İngiliz BP gibi dev şirketler de bu ülkedeki ortaklıklarından çıkıp yatırımlarını durdurma kararı aldı.
Her geçen dakika adeta Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları beraberinde getirirken Ruble yeni haftaya sert düşüşle başladı.
Yurtdışı merkezli işlemlerde dolar/ruble yüzde 28 yükselerek 107'yi aştı.
Rusya'nın işgal girişimi başlamadan önce dolar/ruble 75 seviyesindeydi. Yani dolar/ruble savaş başladığından bu yana yüzde 42.6 değer kazandı.
PİYASA AÇILIŞINI ERTELEDİ
Rusya Merkez Bankası ise döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.
Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00’da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.
MERKEZ BANKASI'NIN DESTEKLEME GÜCÜ AZALIYOR
Uzmanlar AB'nin Rusya Merkez Bankası'nın yurtdışındaki varlıklarının dondurulma kararının toplam rezervlerin yüzde 48'ini kullanılmaz hale getirebileceğini belirtti. Bu da 630 milyar dolar rezervin 302.4 milyar dolarının 'donması' anlamına geliyor. Bu durum Rusya Merkez Bankası'nın rubleyi destekleme gücünü bir hayli azaltıyor.
TİCARET ZORLAŞACAK
Bunun yanında SWIFT'ten Rus bankalarının çıkarılması bu ülkeyle para transferini neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu finansal piyasaların yanında reel ekonomi için de büyük bir darbe anlamına geliyor. Rusya ile ticaret yapan yabancı şirketlerin SWIFT olmadan güvenilir bir biçimde ödeme yapma ve alma imkanı bir hayli kısıtlanıyor.
Tüm bunlar rublenin değer kaybına neden olurken Rusya Merkez Bankası önlem olarak iç piyasadan altın alacağını açıkladı.
ŞİRKETLER AYRILIYOR
Bunun yanında her geçen gün şirketler de Rusya'daki yatırımlarından çekilme kararı alıyor. Norveçli enerji devi Equinor son olarak Rusya'daki tüm ortaklıklarından çıkma ve yatırımlarını durdurma kararı aldı. İngiliz BP de Rus Rosneft'teki yüzde 19.75'li payını bırakma kararı aldı.
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