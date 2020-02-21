Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Beyin damarlarının tıkanıklığı, önemli bilişsel ve işlevsel fonksiyon kayıplarına yol açarak ciddi sakatlıklara neden olabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, genel olarak, “tıkayıcı inme” adı altında anılan bu durumda; konuşma, anlama, yutma bozuklukları, kol bacak güçsüzlükleri ile uyuşuklukları ve denge bozuklukları gibi sorunlar yaşanıyor. Bazen bu tıkanıklıklar yaşamı tehdit noktasına dahi gelebiliyor.

GENÇ YAŞTA DA KARŞILAŞILABİLİYOR

Liv Hospital Ulus Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız, “Tıkayıcı beyin damar hastalıkları genellikle 60 yaş üzerinde daha sık görülse de genetik gibi risk faktörlerinin olması halinde bu sorunlarla genç yaşta da karşılaşılabiliyor. Bu nedenle, bu hastalıklar gelişmeden risk faktörlerinin belirlenmesi, mümkün olanlarının düzeltilmesi ve koruyucu tedaviye başlanması kişiyi istenmeyen damar tıkanıklığı tehlikesine karşı büyük oranda koruyor” diyor.

RİSK DEĞERLENDİRME CHECK-UP’I

Tıkayıcı beyin damar hastalıklarında “Risk Değerlendirme Check up” olarak adlandırılan incelemeler ile öncelikle olası riskleri belirleniyor, bu duruma yol açabilecek hastalıklar araştırılıyor, risk belirlendiği ya da ilgili hastalıklar tespit edildiğinde tedavisi ve oluşturdukları risklerin kontrol altına alınması yolunda adımlar atılıyor.

İŞTE İNMEYE YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ!

* Şeker/Diyabet hastalığı: Şeker hastalarında, küçük damar hastalığı gelişebilir, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyesi de yüksek olduğu için damarlarda daralma ve tıkanma oluşabilir.

* Yüksek kolesterol: Beyni besleyen damarların içindeki plak tarzı birikim kan akışını engelleyip inmeye yol açabilir.

* Kalp ritim bozuklukları: “Atriyal fibrilasyon” adı verilen düzensiz kalp ritmi önemli bir inme risk faktörüdür.

* Yüksek tansiyon: Yüksek kan basıncı damar duvar yapısını bozan en yaygın inme nedenlerinden biridir.

* Hareketsizlik: Hareketsizlik inme riskinde kalp damar hastalıklarından ölüm oranını artırır. Fiziksel haraketliliğin artırılması bu riski yüzde 25-30 oranında düşürebilir.

* Obezite ve bel çevresi kalınlığı: Vücut kitle indeksindeki artışlar, inme nedeniyle ölüm oranlarında yükselişe yol açabilir. Diğer risk faktörlerinin varlığında bu durum daha da belirginleşir.

* Sigara kullanmak: Sigara içmek hem tıkayıcı hem de kanayıcı damar hastalıklarında önemli bir risk faktörüdür. Diğer risk faktörlerinin varlığında durumu daha da kötüleştirebilir. Sigarının bırakılması inme ve kalp damar hastalıkların azalmasına önemli katkı sağlar.

* Kötü beslenme alışkanlıkları: Kötü beslenme yukarıda sayılan risk faktörlerin kötüleşmesine yol açarak inme riskinin artmasına neden olabilir. Artmış tuz tüketimi, azalmış potasyum tüketimi, kilo alma ve aşırı alkol tüketimi inme ve kardiyovasküler hastalıklarda artış sebebidir. Meyve, sebze ve düşük yağ içeren yiyeceklerin artırılması, doymuş yağ içerenlerin azaltılması ile tansiyonun düşürülmesi inme riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.