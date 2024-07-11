Yapıştırıcı teknolojileri tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçti

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Henkel'in Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinde faaliyet gösterdiği altı ülkede bulunan toplam sekiz Yapıştırıcı Teknolojileri üretim tesisi, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçiş yaptı. Şirket, bu sayede söz konusu tesislerinde elektrik kullanımından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını, diğer bir deyişle Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu geçiş, yerinde güneş enerjisi kurulumları ile hidroelektrik ve rüzgar enerjisi gibi harici yenilenebilir kaynakları içeriyor.

Türkiye ve Kenya'da yerinde fotovoltaik (PV) güneş enerjisi ve hidroelektrikten elde edilen yenilenebilir elektrik, Güney Afrika'da rüzgar enerjisi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise güneş enerjisi, kullanıma alınan yenilenebilir enerji kaynakları oldu.

Bu sayede Henkel, Kapsam 2 faaliyetleri çerçevesinde yılda yaklaşık 10.471 ton karbondioksit (CO2) emisyonunu azaltmış oluyor. Bu rakam, benzinle çalışan yaklaşık 2.500 arabanın bir yıl boyunca yol açtığı veya New York – Singapur arasında yapılan 2.700’e yakın uçuştan kaynaklı karbon ayak izini ortadan kaldırmaya eşdeğer. "NET HEDEFLERE SAHİBİZ" Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı, Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörü Mehmet Yılmaz “Henkel'de sürdürülebilirlik, stratejik gündemimizin temelinde yer alıyor ve bu alanda sürekli ilerleme kaydettiğimiz çok net hedeflere sahibiz. Hedeflerimizden biri de 2030 yılına kadar; globalde tüm ülkelerde elektriğimizin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamak. Bununla birlikte Türk Henkel olarak, ülkemizdeki Gebkim ve Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikalarımızda kullandığımız elektriğin tamamını, 2023 yılından bu yana yenilenebilir kaynaklardan temin etmekteyiz. Şimdi aynı başarıyı Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki tüm Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri üretim tesislerimizde de sağladık. Bölge kapsamında hedefimize 2024 yılı itibarıyla ulaşmış olmamız, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda attığımız güçlü adımları ortaya koyarken, aynı zamanda bizim için büyük bir gurur kaynağı.” dedi.