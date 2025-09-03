Habertürk
        Yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakika sonra battı

        Yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakika sonra battı

        Karadeniz Ereğli'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yat, denize açıldıktan kısa süre sonra su alarak battı; ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 11:57 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:57
        Lüks yat 15 dakikada battı
        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen lüks yat, sahibine teslim edilip, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yatta bulunan sahibi ile 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Ereğli ilçesi kıyılarında meydana geldi. Yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan ve İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatıp, suya gömüldü.

        Yatta bulunan sahibi, 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı. İlk bilgilere göre yatın, mühendislik hatası nedeniyle battığı öne sürüldü. Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

