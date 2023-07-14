Yapılan bir araştırma sosyalleşmenin beyin hacmini koruduğunu ortaya koyuyor

Sosyal teması en az olan insanlar yüzde 67.3 ile en küçük beyin hacmine sahipken, en sosyal grup yüzde 67.8 ile en yüksek beyin hacmine sahipti.

Bilim insanları ayrıca, sosyal olarak daha izole olan katılımcıların beyinlerinin bazı kısımlarında beyaz madde lezyonları olarak bilinen küçük hasarların olduğunu da keşfetti.