Yapılan bir araştırma sosyalleşmenin beyin hacmini koruduğunu ortaya koyuyor
Bir üniversite tarafından beyin üzerine yapılan bir araştırma; sevdikleriyle etkileşim kurmayan yaşlı insanların, beyin hacimlerinde küçülme meydana geldiğini ortaya koydu.
- 1
Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, yalnız yaşayan insaların; bunamadan sorumlu bölge de dâhil olmak üzere, beyin hacimlerinde küçülme yaşadığı bulundu.
- 2
Yaş ortalaması 73 olan 8 bin 896 katılımcının MRI beyin taramaları ve sağlık muayeneleri yapıldı. Katılımcıların hiçbirine demans teşhisi konmamıştı. Katılımcılara, arkadaşları ve akrabalarıyla ne sıklıkla görüştükleri soruldu.
- 3
Sosyal teması en az olan insanlar yüzde 67.3 ile en küçük beyin hacmine sahipken, en sosyal grup yüzde 67.8 ile en yüksek beyin hacmine sahipti.
Bilim insanları ayrıca, sosyal olarak daha izole olan katılımcıların beyinlerinin bazı kısımlarında beyaz madde lezyonları olarak bilinen küçük hasarların olduğunu da keşfetti.
-
- 4
12 Temmuz'da Neurology dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarı Dr. Toshiharu Ninomiya, "Sosyal izolasyon yaşlılar için büyüyen bir sorundur" dedi.
"Bu sonuçlar, insanlara başkalarıyla bağlantı kurmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olmak için destek sağlamanın; beyin atrofisini (büzülmesini) ve bunama gelişimini önlemek için yararlı olabileceğini gösteriyor."