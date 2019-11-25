İtalyan usulü zor boşanma

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Ekonomi ve finans dünyası son günlerde uzun süredir gündemden düşen banka hisselerinin satışını konuşuyor. Buna ise hafta sonu haber ajanslarında çıkan Unicredit'in elindeki Yapı Kredi hisselerini diğer ortak Koç grubuna satacağına dair haber neden oldu. Her şeyden önce şunu belirtelim ki İtalyan Unicredit'in Türkiye'den ayrılma kararı Türkiye veya ekonomisi ile ilgili değil, daha çok kendi finansal durumu kaynaklı. Çünkü İtalyan finans devi mali durumunu düzeltmek için Polonya'daki Pekao'yu da satmak istiyor.

KENDİ MALİ DURUMU BOZUK

Pekao'dan kolay ayrılıp ayrılmayacağı belli değil ama Unicredit'in Yapı Kredi'deki ortaklıktan ayrılması çok kolay görünmüyor. İtalya'da 3 yıl önce çıkarılan bir yasaya kadar boşanma zor olduğu için evlilikler azalmaya başlamıştı. Yeni yasa ile bu sorun kısmen çözülse de Unicredit'in YKB'deki boşanması eski İtalyan usulü zor boşanmaya benzeyecek gibi.

Peki neden? Bu sabah Koç Holding bir açıklama yaparak hisselerin değişimi konusunda Koç ve Unicredit görüşmelerini doğruladı ancak henüz alınmış bir karar olmadığını dile getirdi. Holdingin açıklamasında önemli bir nokta dikkat çekti. Açıklamada "Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır" denildi.

ÇAĞRI YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞMAMASI İÇİN

Açıklamadan anlaşılacağı üzere Koç Holding bankadaki sahiplik oranını yüzde 50'nin altında tutmayı amaçlıyor. Bu açıklama Koç Holding'in bankanın halka açık (payları borsada işlem gören) yüzde 18,1'lik pay için çağrı yükümlülüğünden kurtulmak istediğini ortaya koyuyor. Peki neden? Rakamlara bakarsak bunu anlayabiliriz.

Bankanın şu anda piyasa değeri 3 milyar 23 milyon dolar. Bankanın yüzde 81.9'una Koç Holding ve Unicredit'in yarı yarıya ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler sahip. Koç grubunun ve Unicredit'in payları yüzde 40.95'er. Koç Holding'in yüzde 50'yi geçip çağrı yükümlülüğünü doğurmaması için alabileceği maksimum tutar yüzde 9.04. Bunun için gerekli olan tutar ise satın alma işleminin bugünkü piyasa değerinden yapılması halinde 327 milyon dolara denk geliyor. Bu ise mümkün. Çünkü Koç Holding'in son bilançosuna göre 427 milyon dolar nakdi bulunuyor.

KATARLILAR İLGİLİ, FONLARA DA BÖLÜNEBİLİR

Koç'un ortağı Unicredit'in elindeki tüm hisseleri alması ise sermaye artırımı yapmadan imkansız. Unicredit'in şu andaki piyasa değerinden payının değeri 1 milyar 893 milyon dolar. Tabii Koç Holding'in elindeki YKB hisselerinin değeri de aynı tutarda.

Koç Holding'in niyet beyanını da gözönüne alırsak Koç'un satın alabileceği yüzde 9.04'lük hisseden geri kalan yüzde 31.91'lik hisse ile Katarlı bankaların ilgilendiği belirtiliyor. Bir diğer ihtimal hisselerin 5veya 10'a bölünüp dev fonlara eşit oranda satılması. Bu ihtimal piyasada ciddi oranda konuşuluyor.

SERMAYE ARTIRIMLARI HARİÇ 900 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye'nin en iyi bankalarından birisi olan Yapı Kredi, 2005'te KFH'ye 2.5 milyar dolarlık değer üzerinden satılmıştı. O günden bu yana değeri dolar bazında yüzde 45 artarak 3 milyar 623 milyon dolara ulaştı. Ancak bu değerin içinde sermaye benzeri kredi ve bedelli sermaye artırımları gibi ortakların cebinden önemli paraların çıkmasına neden olan kararlar da bulunuyor. Unicredit'in Yapı Kredi'yi almadan önce Koçbank ortaklığında 220 milyon dolarlık bir yatırımı olduğu biliniyor. Yapı Kredi için ödenen 1 milyar 484 milyon dolarlık tutarın da 680 milyon doları Unicredit'in cebinden çıkmıştı.

PİYASA DEĞERİ ÖZKAYNAĞININ YARISI

Bankanın piyasa değerinin defter değerine oranı ise yaklaşık yarı fiyatına. Tam 0.52 düzeyinde. Bu bankanın elindeki varlıkların değerinin yarısı kadar bir fiyatla piyasada işlem gördüğü ve bu kadar ucuz olduğunu ortaya koyuyor. 2005 ile 2010 arasında satılan Türk bankaları defter değerinin 2,5 katından fazla değere satılırken son dönemde ise en az defter değerinden alıcı buldu. Bu değerlendirme ile YKB neredeyse yarı fiyatına işlem görüyor. Eğer bu fiyatla satılırsa yarı fiyatına satın alınmış olacak.