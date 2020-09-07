Yapı Kredi bankası müşterileri gün içerisindeki banka işlemlerini halletmek için şube çalışma saatlerini merak ediyorlar. Yapı Kredi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusu merak ediliyor. İşte yanıtı...

Yapı Kredi Çalışma Saatleri Nedir?

Yapı Kredi şubeleri hafta içi her gün sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Yapı Kredi Çalışma Saatleri Nedir?

Yapı Kredi Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerini hafta içi 12:00 ile 17:00 saatleri arasında değiştirmiş ancak yeni normalleşme döneminde normal çalışma saatlerine geri dönmüştür.

Yapı Kredi Öğle Saati Açık mı?

Yapı Kredi şubelerinde öğle arası 12:30 ile 13:30 saatleri arasında gerçekleşirken bu saat aralığında Yapı Kredi kapalı olduğundan dolayı hizmet vermiyor.

Yapı Kredi Hafta Sonu Açık mı?

Yapı Kredi hafta sonu yani cumartesi Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

Yapı Kredi Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Yapı Kredi dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayı hizmet vermemektedir.

Yapı Kredi İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Sorumlu Kişi: Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. Üst Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Genel Müdürlük: Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent İstanbul

Yapı Kredi Genel Müdürlük Telefonu: (0212) 339 70 00

Yapı Kredi Genel Müdürlük Faks Numarası: (0212) 339 60 00

Yapı Kredi Çağrı Merkezi Numarası: 0850 222 0444

İnternet Adresi: yapikredi.com.tr