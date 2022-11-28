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Yapı Kredi ihracatçılara İGE teminatlı kredi verecek

Yapı Kredi, ihracatçı olan ya da ihracata yeni başlayan müşterilerine, ihracat taahhütlü kredi kullandıracağını açıkladı. Verilen bilgiye göre, banka ihracatçı müşterilerine İhracatı Geliştirme A. Ş. (İGE) teminatıyla kredi sunacak. İlk etapta İGE’nin Özkaynak Programı’ndan 2,3 milyar TL’lik bir kefalet limiti sağlanacak

Giriş: 28.11.2022 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Yapı Kredi ihracatçılara İGE teminatlı kredi verecek
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, ihracatçı müşterilerine İhracatı Geliştirme A. Ş. (İGE) teminatıyla kredi sunmaya başladı.

İlk etapta İGE’nin Özkaynak Programı’ndan 2,3 milyar TL’lik bir kefalet limiti sağlayan Yapı Kredi, bu sayede ihracatçı olan ya da ihracata yeni başlayan müşterilerine, İGE teminatıyla ihracat taahhütlü kredi kullandıracak.

İhracatı destekleyici çözümleri müşterileriyle buluşturduklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Ekonomik gelişimin en önemli unsurlarından biri olan ihracat hedeflerimize ulaşmak için ihracatın geniş bir tabana yayılması, daha fazla firmanın ihracat yapması, ülkemizin ticari hacminin büyümesindeki en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda ihracatçı müşterilerimize İGE teminatıyla kredi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de başta finansmana erişim ve bankacılık hizmetleri olmak üzere ihracatçı firmaların yanında olmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapı Kredi ve İGE iş birliğinin ihracatın desteklenmesi adına büyük bir adım olduğunun altını çizen İhracatı Geliştirme A. Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz ise, "Verdiğimiz kefaletlerle ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak, finansman hacmini artırmak ve çeşitlendirmek üzere çıktığımız bu yolda en önemli başarı faktörlerinden birisi bankalarımızın teknik entegrasyonlarını tamamlayıp finansman için kaynak ayırmasıydı. Bu iş birliğimizin ihracatın finansmanına yönelik yeni çalışmalara başlangıç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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