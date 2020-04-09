Yapı kredi bankası bir süre çalışma saatlerini kısıtladı. Bunun sebebi ise vatandaşların ve çalışanların sağlığının korumak olduğunu dile getirdi. Toplumun sağlığı açısından yapı kredi bankası bir süre 12:00-17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir. Aynı zamanda önlemler daha sıkı olacaktır. Çalışanlar ve müşteriler arasında sosyal mesafe mutlaka korunacaktır. Çalışanların ellerinde eldiven olup müşteriler bankaya sıra ile alınacaktır. Bu sayede kalabalık ortamlar olamayacak virüsün yayılma ihtimali en aza inecektir. Müşteriler bazı işlemlerini internet üzerinden bankaya gelmeden gerçekleştirebileceklerdir.

Yapı kredi bankası hafta sonu açık mı?

Yapı kredi bankası cumartesi Pazar müşterilerin hizmetinde değildir.

Yapı kredi bankası resmi tatillerde ve dini bayramlarda açık mı?

Yapı kredi bankası resmi tatillerde ve dini bayramlar da hizmet vermemektedir.