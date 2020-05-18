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ABD’li teknoloji şirketi IBM, Think Digital konferansında Yapay zekâ Alanındaki Kadın Liderler listesini açıkladı. IBM bu liste ile 12 ülkeden, çeşitli sektörlerde dönüşüm, büyüme ve inovasyon gerçekleştirmek için yapay zekâyı kullanan 35 kadın liderin başarısını kutladı.

IBM’in Kadın Girişimi programını yürüten IBM Dijital Satışlardan ve Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Başkan Yardımcısı Michelle Peluso konuyla ilgili şunları söyledi: “Yapay zekâ önümüzdeki on yılda iş dönüşümünün merkezinde olacak. Bu yolda ilerlerken önyargıyı hafifletmek için yapay zekânın ön planında kadınlara ve çeşitliliğe dayalı ekiplere ihtiyacımız var. Watson’ı kullanarak yapay zekâdan sürekli yararlanan 35 kadının öykülerini paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Onların başarıları hepimiz için birer ilham kaynağı.”

IBM’in 2020 Yapay zekâ Alanındaki Kadın Liderler listesine girenler şöyle:

1- Tiphanie Combre –ADP Yapay zekâ Destekli Hizmet ve OtomasyonÜst Düzey Direktörü (ABD)

2- Amy Shreve-McDonald – At&T İşte Dijital Deneyim Ürün Pazarlama Lideri(ABD)

3- Mara Reiff– Bell Canada Strateji ve İş zekâsından Sorumlu Başkan Yardımcısı (Kanada)

4- Tammy Lucas – Best Western Hotels & Resorts Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı (ABD)

5- Sheila Ambruster – The Boeing Company Stratejik MimariÜst Düzey Yöneticisi (ABD)

6- Claire Lucas–Bouygues Telecom Yapay zekâ Bölüm Başkanı (Fransa)

7- Rosa Martinez – CaixaBank Kognitif Proje Müdürü (İspanya)

8- Michèle Brengou – Crédit Mutuel Kognitif Fabrika İş Lideri (Fransa)

9- Ashley Lawrence – Defense Counterintelligence and Security Agency Araştırma ve İnovasyon Proje Müdürü (ABD)

10- Maiga Bishop–Dillard's İş zekâsı ve Analitik Direktörü (ABD)

11- Jo Ann Tan – The Hartford Altyapı Başkanı (ABD)

12- Susanna Shen – Hong Kong and China Gas Company Ltd. Kurumsal BT Genel Müdürü (Hong Kong, Çin)

13- Yui Ozawa – its communicationsInc.Yapay zekâ Tanıtım Ekibi Şefi (Japonya)

14- Ryoko Miyashita – JACCS Co. Ltd. Müşteri Hizmeti Departmanı Müdürü(Japonya)

15- Momo Tokumon – Japan Airlines Müdür Yardımcısı, Web Satışları (Japonya)

16- Karla Capela Morais – KOY-Law Intelligence Kurucus ve CEO(Brezilya)

17- Marisa Ferrara Boston -KPMG LLP Otomasyon ve Yapay zekâ Baş Mimarı(ABD)

18- Junko Kato – Meiji Yasuda Life Insurance Co. Müşteri Hizmeti Yönetim Ofisi Müdürü (Japonya)

19- Donna Dodson –NIST: National Institute of Standards and Technology Siber Güvenlik Başdanışmanı (ABD)

20- Kristen Bennie – NatWest Group Açık Deneyim Başkanı(Birleşik Krallık)

21- Lisa Bouari – OutThought AI Assistants İcra Direktörü (Avustralya)

22- Melissa Molstad–PayPal Genel Platformlar, Veri Stratejisi ve Satıcı Firma İlişkileri Direktörü(ABD)

23- Linda Maruta– Pulsar Ürün Lideri (Birleşik Krallık)

24- Izumi Hatta– RakutenInc. Yapay zekâ Beceriler ve Diyalog Grubu(Japonya)

25- Amala Duggirala – Regions Bank Kurumsal Operasyon ve Teknoloji Direktörü (ABD)

26- Carol Chen – Royal Dutch Shell Küresel Pazarlama ve Reklamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı (Birleşik Krallık)

27- Monica Pedraza Garcia – Santander Operasyon Direktörü (İspanya)

28- Sabine Rinser-Willuhn – Siemens AG İnsan Kaynakları Sistemleri Müdürü (Almanya)

29- Aarthi Fernandez–Standard Chartered Bank Ticari Operasyonlar Ürün Küresel Lideri (Singapur)

30- Jenni Barnett – Telstra Dijital İcra Direktörü (Avustralya)

31- Nicole Hein – Telstra Teknik Ürün Sahibi (Avustralya)

32- Lee-Lim Sok Keow – Temasek Polytechnic Müdür Yardımcısı(Singapur)

33- Paola Molino – Vodafone Dönüşüm Programları Lideri (İtalya)

34- Atsuko Shinozuka– Wacoal Corp. 3D Smart & Try ve Çok Kanallı Strateji Müdürü Wacoal Corp. (Japonya)

35- Piera Valeria Cordaro–Wind Tre S.p.A. Ticari Operasyonlar İnovasyon Müdürü (İtalya)