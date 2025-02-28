"Yapay zekayla 20 yıl içinde tedavisi olmayan hastalık kalmayacak"

Aksu, yapay zekayla geleceğin yeniden şekilleneceğini ve farklılaşacağını, artık birçok şeyin mümkün olacağını anlattı.

Sağlığın herkes için çok önemli olduğunu, bu alanda yapay zekanın birçok kolaylık sunacağını dile getiren Aksu, şunları kaydetti: "Ömürlerin uzayacağını, daha sağlıklı yaşayacağımızın kesin olduğunu söyleyebilirim. Bilimsel gelişmelerin çok ciddi ekonomiler yaratacağının farkındayım. Sağlık, çok önemli. Dünya Sağlık Örgütünde tanımlı 7 bin 500 hastalık var. Bunlardan sadece 500'ü tedavi edilebilir. Kalan 7 bini nadir hastalık olarak anılır."

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Aksu, Almanya'da Türk bilim insanlarınca geliştirilen Kovid-19 aşısının da yapay zekayla, simülasyonla ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bundan sonra 7 bin hastalığın tedavisi de yapay zekayla çözülebilecek. O nadir hastalığa sahip evlat sahibi olan anne babanın halini düşünün. Hiçbir ilaç şirketi ona ilaç üretmiyor. Şimdi bu konuyu dertlenen herhangi bir girişimci, bu alanda ilaç üretebilecek. Önümüzdeki 20 yıl içinde tedavisi olmayan hastalık kalmayacak. Bu, çok net bir öngörü. O yüzden daha uzun yaşayacağız." diye konuştu.

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Yapay zekanın çok hızlı geliştiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti: "Güvenilir, güvenli nükleer santrallerin gelişeceği, çok net. Çok somut öngörüler bunlar. Enerji neredeyse ücretsiz hale gelecek, hesaplamayacağız. Buna göre çok daha medeni yaşayabileceğiz. Yeni yapı malzemeleri, teknolojileri gelişecek. Bu kadar beton yığını yapmamıza gerek kalmayacak. Çok daha farklı binalarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu yüzyılın içerisinde yeni bir medeniyet inşa edeceğiz. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Vahşi, kapitalist kurallara göre yaparsak insani değerler sekteye uğrayabilir. Buna insanlık olarak müsaade etmemeliyiz."

Aksu, yapay zekanın birçok konuda ön haberci olabileceğini, cinayet, terör eylemi gibi birçok olayın önlenebilir hale gelebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE 2017'DE 12 OLAN YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ ŞU AN 400'ÜN ÜSTÜNDE"

Yapay zeka yarışının başını ABD ve Çin'in çektiğini, aralarında sıkı bir çekişme olduğunu anlatan Aksu, Türkiye'nin ise orta sahada yer aldığını söyledi.

Yapay zeka için büyük sermaye ve büyük veri merkezleri gerektiğini kaydeden Aksu, "Ülkemizde çok güzel gelişmeler var. Devletin ulusal yapay zeka stratejisi yayınlandı, eylem planı var. Özel sektör, bu konuyu çok benimsedi. Büyük verisi olan bankalar, perakendeciler, telekom operatörleri, e-ticaret şirketleri çok değerli projeler yapıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyük ve sağlam bir ülke olduğunu vurgulayan Aksu, "Yapay zeka alanında da kamuda, özel sektörde, hem girişimcilik hem akademik alanda çok güzel çalışmalar var. Biz, ABD ve Çin ile rekabet edebilecek pozisyonda değiliz. Çok yakından, akıllıca takip etmemiz gerekiyor ve onu ülkemizde hem ulusal güvenlik hem tarım, endüstri gibi farklı sektörlerde, kamusal alanda, verimlilik, güzel inovasyonlar yapabilme anlamında hızlı kullanabilmeyi becerebilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Aksu, "Türkiye'de 2017'de 12 yapay zeka girişimi saydık, şu an 400'den fazla var. Her yıl katlanarak arttı. Bunlardan birçoğu yatırım aldı, yurt dışına açıldı, ürünleşti." ifadelerini kullandı. "İNSANİ DEĞERLERE DİKKAT EDEREK, ÖZEN GÖSTEREREK KULLANMALIYIZ" Yapay zekayı daha efektif kullanmak isteyenlere önerilerde bulunan Aksu, şunları kaydetti: "Yapay zeka, yeni çıktı, 1-2 yıldır hayatımızda. Ücretsiz, hızlıca öğreneceğiz. Türk insanı çok hızlı öğreniyor aslında. Çocuklarımızın eğitiminden tatilimizin planlamasından evdeki herhangi bir bozulan bir eşyanızı nasıl tamir edeceğinizi bile sorabilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde güzel cevaplar alacaksınız. İyi niyetli kullanmalıyız. 'Bıçağın şakası olmaz' dediğimiz gibi yapay zekanın da şakası olmaz. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bunu, hayırlı işler, insanlığı geliştirmek, medeniyetimizi ileriye taşımak için insani değerlere dikkat ederek, özen göstererek kullanmalıyız." Aksu, yapay zekayla ilgili iyimser bir tavrı benimsediğini dile getirerek, "Yapay zekadan da yapay zekanın sapıtacağından da korkmuyorum ve öyle kullanıyorum. Herkesi de uyarıyorum, bunu faydalı bir şekilde kullanmayı teşvik etmeye çalışıyorum" dedi.