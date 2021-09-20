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Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’21 yaklaşırken, TÜBİTAK BİLGEM, CEZERİ ve ASELSAN iş birliği ile düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması için geri sayım başladı.

Yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST’21 teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşecek. Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmanın kazananlarının ödüllerini 26 Eylül’de düzenlenecek törende alacağı bildirildi.

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretilmesi, bilgi birikiminin ve yetişmiş insan gücünün arttırılması hedefiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmada, yarışmacıların bir insansız hava aracı (İHA) ile önceden kaydedilmiş görüntüler üzerinden nesne tespiti yapacağı öğrenildi.

TEKNOFEST’21 boyunca festival bölgesinde özel bir alanda gerçekleşecek yarışma kapsamında tüm takımlar geliştirdikleri yazılımları bilgisayarlarında çalıştıracağı, yarışma esnasında yerel ağda bulunan yarışma sunucusuna bağlanarak nesne tahmin sonuçlarını gönderecekleri de verilen bilgiler arasında.

50 takımın yarışacağı yarışmada birinci olan takıma 60 bin TL, ikinci olan takıma 40 bin TL, üçüncü olan takıma ise 20 bin TL ödül verilecek.

BİYOTEKNOLOJİDE BAŞVURU SAYISI KATLANDI

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve temel yarışma alanlarından biri olan Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması 21 Eylül tarihinde başlayacak.

25 Eylül’e kadar sürecek yarışmanın ardından kazananlar, ödüllerini 26 Eylül’de düzenlenecek olan ödül töreninde alacak.

Yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK MAM tarafından belirlenen Tıbbi Biyoteknoloji, Hayvan Biyoteknolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Mikrobiyal ve Endüstriyel Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendislik ve Sistem Biyolojisi tematik alanlarında düzenlenen yarışma, proje ve fikir kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak.

Lise, üniversite ve lisansüstü seviyede yüzlerce öğrencinin takımlarını kurarak katıldığı yarışmaya 2020 yılında başvuru sayısı 428 iken, 2021 yılında 719 adet proje başvurusu alındı.

Öte yandan, TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nın kazananlarının hazırladığı projeler TEKNOFEST’21’de katılımcılarla buluşacak.

Türkiye’nin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişim süreçlerine katkı sağlamak hedefiyle hayata geçirilen yarışmaya, bu yıl 842 takım ve toplam 1501 öğrencinin başvurduğu kaydedildi.