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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay zeka geliştiricisi 200 milyon dolarlık yatırım turuna çıkıyor - Değeri 1,5 milyar dolara çıkabilir - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka geliştiricisi 200 milyon dolarlık yatırım turuna çıkıyor

        Magic, yazılım geliştirmek için yapay zeka modelleri oluşturan bir ABD merkezli girişim, son yatırım turundan sadece birkaç ay sonra 200 milyon dolar değerinde bir yatırım toplamak amacıyla görüşmelere başladı. Verilen bilgilere göre, bu yatırım Magic'in değerini üç katına çıkarabilir. Jane Street gibi yatırımcıların bu turda yer alması bekleniyor. Magic, henüz gelir elde etmese de ve satışa sunulmuş bir ürünü olmasa da, gizliliği korumak amacıyla isimleri açıklanmayan kaynaklar tarafından belirtildiği üzere, son yatırım turundan bu yana değerini artırmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:05
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        Değeri 1,5 milyar dolara çıkabilir
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        Yapay zeka uygulamalarının patlama yaptığı bu dönemde ABD merkezli yazılım geliştirmeka için yapay zeka modelleri oluşturan Magic de değerini katlamak ve yatırım toplamak için hızlı bir adım içerisinde. Şu anda 200 milyon doların üzerinde bir yatırım toplamak için görüşmelerde bulunan şirketin bu yatırımı alabilmesi ile Magic’in değerinin 1.5 milyar dolara çıkması bekleniyor.

        Magic, henüz gelir elde etmese de ve satışa sunulmuş bir ürünü olmasa da son yatırım turundan bu yana değerini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Jane Street gibi yatırımcılar bu turda yer alması bekleniyor. Şu anda yaklaşık 20 çalışanı olan Magic, 2022 yılında kurulduğundan bu yana Nat Friedman ve Daniel Gross’un NFDG Ventures, Alphabet’in CapitalG gibi yatırımcılardan toplam 140 milyon dolar yatırım aldı. Magic, kod yazımında verimliliği artırmak için generatif yapay zeka teknolojilerine odaklanıyor. Bu alandaki diğer girişimler, Augment ve Cognition gibi, son zamanlarda önemli yatırımlar almış durumda.

        COPILOT'UN BAŞARISI YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ KATLIYOR

        Microsoft'un MSFT'sinin erken başarısı. O GitHub yatırımcıların coşkusunu daha da artırdı

        Copilot, yapay zeka destekli bir kod asistanı olarak yazılım geliştirme alanında büyük bir etki yaratıyor. Şu an itibariyle 1.3 milyon ücretli abonesi bulunan Copilot, son çeyrekte GitHub’un yıllık gelirini %40 artırdı. Bu başarı, pazardaki büyüklüğünün bir göstergesi olarak görülüyor. Ayrıca, Augment ve Cognition gibi diğer girişimler de yatırım turunda önemli başarılar elde etti. GitHub Copilot, yazılım geliştirme sürecini dönüştürmeye devam ediyor...

        *Görsel Kaynak: Reuters

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